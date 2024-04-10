Dj Smash выпустил клип на гимн Перми. Он начинается с приезда военного

Клип вышел только в социальных сетях музыканта, на YouTube-канале он не опубликован. Видео начинается с приезда мужчины в военной форме, которого встречают жена и ребенок. Дальше показываются различные кадры из Перми и края, а завершается все кадрами с губернатором Дмитрием Махониным, который жмет руку этому военному. Пермский ТЮЗ рассказал в соцсетях, что участника СВО сыграл артист Артем Гукенгеймер.