Dj Smash выпустил клип на гимн Перми. Он начинается с приезда военного

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Пермский музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил еще один клип, снятый для гимна Перми. Прошлый клип на песню «Любимая Пермь» был анимационным, новый — состоит из реальных кадров. Его снимали в популярных локациях города и региона. Например, на эспланаде, Комсомольском проспекте, набережной, в Белогорском монастыре, Кунгурской ледяной пещере.
Клип вышел только в социальных сетях музыканта, на YouTube-канале он не опубликован. Видео начинается с приезда мужчины в военной форме, которого встречают жена и ребенок. Дальше показываются различные кадры из Перми и края, а завершается все кадрами с губернатором Дмитрием Махониным, который жмет руку этому военному. Пермский ТЮЗ рассказал в соцсетях, что участника СВО сыграл артист Артем Гукенгеймер.
Примечательно, что хоть музыкант и называет песню гимном Перми, но официально композиция так им и не стала. Выбрать гимн Перми должны депутаты после того, как глава города внесет проект решения в думу. Этого не произошло до сих пор.
Кроме того, ранее проходил конкурс на разработку гимна Перми, объявленный городскими властями. Были выбраны три композиции. Dj Smash же решил написать гимн по просьбе главы региона.