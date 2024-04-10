Дмитрий Демин: «Спецсвязь» распространяет услуги грузоперевозок за рубеж

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
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Updated Сегодня, 14:34
Руководитель управления рассказал также об обеспечении безопасности при транспортировке конфиденциальных и опасных грузов, а также о сотрудниках, которые выполняют данную работу, передает rosbalt.ru.
Демин уточнил, что 60 процентов заказов на перевозки по Северо-Западному региону «Спецсвязь» выполняет для государственных корпораций и предприятий, нуждающихся в доставке секретной корреспонденции или специальных грузов. 25 процентов клиентов представляют средний и крупный бизнес. Остальные заказчики — это небольшие компании, частные лица и индивидуальные предприниматели.
У «Спецсвязи» имеется распределенная сеть филиалов с эффективной системой транспортной логистики, что обеспечивает быструю доставку грузов не только в Северо-Западном регионе, но и по всей России. Планирование маршрутов осуществляется индивидуально, а для выполнения заказов используются различные виды транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской.
Ювелирные украшения, деньги и другие ценности застрахованы на сумму до 6 миллиардов рублей и доставляются под вооруженным сопровождением, на которое у компании есть разрешение. Недавно «Спецсвязь» успешно выполнила заказ по доставке драгоценностей и ювелирных украшений на выставку в Санкт-Петербург.
Все склады и филиалы компании оборудованы современными системами безопасности, а персонал регулярно проходит дополнительное обучение. Для работы в производственном департаменте компании необходимо иметь высшее специальное образование и хорошую физическую форму. Следует отметить, что в «Спецсвязи» на должностях фельдъегерей и водителей работают как мужчины, так и женщины.
В автопарке компании есть бронированные автомобили и специализированная техника для перевозки грузов различных размеров. Автопарк «Спецсвязи» постоянно обновляется и пополняется новыми моделями, что позволяет расширить спектр услуг.
В 2023 году «Спецсвязь» начала устанавливать рабочие связи с другими странами. Это значит, что компания сможет реализовывать проекты не только в России, но и за ее пределами — в странах СНГ и дружественных государствах.
По словам Дмитрия Демина, в настоящее время «Спецсвязь» активно распространяет свои услуги на частных лиц, предлагая, например, экспресс-доставку с оплатой на месте через сайт компании.
Основной стратегической целью «Спецсвязи» является укрепление позиций как поставщика на рынке оборонно-промышленного комплекса. Кроме этого, в числе задач компании — удержание уже достигнутых результатов и их улучшение, заключил Дмитрий Демин.