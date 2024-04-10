Донецкий симфонический сыграл Рахманинова в Перми при аншлаге

Как говорит Парецкий, в Донецке оркестр уже заждались: «В декабре 2023 года открыли двери для зрителей. И когда мы начали гастролировать по городам России, когда начали писать про концерты в соцсетях, наши зрители в Донецке начали на нас обижаться. Наши родные зрители нас упрекали в том, что мы не играем для них».