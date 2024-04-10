Донецкий симфонический сыграл Рахманинова в Перми при аншлаге

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Донецкая филармония в феврале 2022 года после начала спецоперации закрыла двери для зрителей, на некоторое время концертная деятельность была прекращена, а значительное число музыкантов-мужчин были мобилизованы для участия в боевых действиях. Как говорит ее руководитель, Александр Парецкий, и сегодня у академического симфонического оркестра остается «кадровая проблема».
Пять музыкантов филармонии не вернулись в оркестр им. С. С. Прокофьева. Им в программе симфонического посвящена отдельная строчка — Петр Ильич Чайковский, Симфония №4 фа минор. Зал встает в память о музыкантах на одном дыхании.
Как говорит Парецкий, в Донецке оркестр уже заждались: «В декабре 2023 года открыли двери для зрителей. И когда мы начали гастролировать по городам России, когда начали писать про концерты в соцсетях, наши зрители в Донецке начали на нас обижаться. Наши родные зрители нас упрекали в том, что мы не играем для них».
Донецкий оркестр играет для зрителей в городах России русскую классику. Как отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова, Пермь вошла в список 12 городов, включенных в гастрольный тур #ОРКЕСТРАНЕПОКОРЕННЫХ и пермского фестиваля «Симфонический Олимп» Пермской краевой филармонии.
В программе музыка Михаила Глинки, Модеста Мусогорского, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича. Отдельно — во втором отделении, концерт для фортепьяно с оркестром №3 Сергея Рахманинова и Валентина Лисица за роялем. Пианистка, выпускница Киевской консерватории, гражданка США, вернулась в Донецк в 2015 году, после начала обстрелов Донецка. И с тех пор работает с оркестром.
«Музыка это тот универсальный язык, который понимают абсолютно все. Это средство общения, которое, не имеет границ. Это то, что всех объединяет. Для нас очень важно, что в учреждениях культуры Пермского края исполняются великие произведения великих композиторов», — рассказала на пресс-конференции перед концертом министр Алла Платонова.
Финальный концерт тура #ОРКЕСТРАНЕПОКОРЕННЫХ пройдет в родных стенах Донецкой филармонии 23 апреля. Но на этом содружество Пермской и Донецкой филармоний не закончится. За полчаса до концерта в большом зале Александр Парецкий и директор пермской филармонии Галина Кокоулина подписали соглашение, по которому в новом сезоне в Донецк отправятся вокалисты «Хорус-квартета» и музыканты «Каравая».