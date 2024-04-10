Экс-председатель пермского «Мемориала» арестован на два месяца

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Ленинский райсуд Перми заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя пермского отделения «Мемориала» (федеральная организация «Мемориал» внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Об этом сообщает телеграм-канал «Звезда».
Латыпов арестован на два месяца, этот срок будет отсчитываться с момента его задержания при пересечении границы РФ или задержания правоохранительными органами иностранных государств.
Ранее Роберту Латыпову (признан иностранным агентом) было заочно предъявлено обвинение в покушении на контрабанду культурных ценностей вместе с бывшим главой местного центра исторической памяти Александром Чернышовым.
В апреле суд признал бывшего члена правления пермского «Мемориала» Александра Чернышова виновным в попытке контрабанды архивов организации в Европу. «Центр исторической памяти», которым осужденный руководил накануне задержания, является правопреемником «Мемориала».
Получателем документов, по его словам, в Бременском университете был бывший глава правозащитного фонда Роберт Латыпов. Он объявлен следствием в международный розыск и сейчас оспаривает законность возбуждения уголовного дела в отношении себя.