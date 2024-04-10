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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Эксперт порекомендовала россиянам на курорте питаться в ресторане, где много местных

Эксперт порекомендовала россиянам на курорте питаться в ресторане, где много местных

10 апреля 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Тревел-блогер и глава туристической фирмы Наталия Ансталь поделилась рекомендациями, как избежать отравления уличной едой при отдыхе за границей. По ее словам, одним из показателей качества обслуживания в местах общественного питания является количество местных жителей, которые посещают заведение.

Перед поездкой, эксперт рекомендует изучить отзывы о ресторанах и других заведениях.

Как сообщает NEWS.ru, большое количество местных жителей в ресторане или уличной точке питания является признаком высокого качества. Ансталь отметила, что лучше всего идти в ту точку продаж уличной еды, где самая длинная очередь — выше вероятность, что там качественные и свежие продукты. Перед поездкой, рекомендуется изучить отзывы о местной пище, а также просмотреть фотографии.

Эксперт подчеркнула, что безопаснее питаться в заведениях, где блюда готовятся на глазах у клиентов. Это снижает риск попасть на продукты с истекшим сроком годности. Перед посещением стоит также оценить состояние кухни в заведении.

Ансталь рассказала, что меньшее количество лотков на кухне указывает на то, что блюда готовятся специально для клиентов, а не лежат долгое время на прилавках. Она рекомендовала обращать внимание на гигиеничность кухни и отметила, что повара не должны прикасаться к продуктам руками без перчаток.

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