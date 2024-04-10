Эксперт порекомендовала россиянам на курорте питаться в ресторане, где много местных

Ансталь рассказала, что меньшее количество лотков на кухне указывает на то, что блюда готовятся специально для клиентов, а не лежат долгое время на прилавках. Она рекомендовала обращать внимание на гигиеничность кухни и отметила, что повара не должны прикасаться к продуктам руками без перчаток.