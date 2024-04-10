Эксперт порекомендовала россиянам на курорте питаться в ресторане, где много местных

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Перед поездкой, эксперт рекомендует изучить отзывы о ресторанах и других заведениях.
Как сообщает NEWS.ru, большое количество местных жителей в ресторане или уличной точке питания является признаком высокого качества. Ансталь отметила, что лучше всего идти в ту точку продаж уличной еды, где самая длинная очередь — выше вероятность, что там качественные и свежие продукты. Перед поездкой, рекомендуется изучить отзывы о местной пище, а также просмотреть фотографии.
Эксперт подчеркнула, что безопаснее питаться в заведениях, где блюда готовятся на глазах у клиентов. Это снижает риск попасть на продукты с истекшим сроком годности. Перед посещением стоит также оценить состояние кухни в заведении.
Ансталь рассказала, что меньшее количество лотков на кухне указывает на то, что блюда готовятся специально для клиентов, а не лежат долгое время на прилавках. Она рекомендовала обращать внимание на гигиеничность кухни и отметила, что повара не должны прикасаться к продуктам руками без перчаток.