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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Эксперт рассказала об индексации социальных выплат в 2025 году

10 апреля 2024, 10:40
Эксперты провели оценку возможного увеличения пенсий и других социальных выплат для россиян в 2025 году. При этом основное внимание было уделено инфляции 2024 года.

Согласно данным Банка России, ожидается, что она составит от 4 до 4,5%. Однако некоторые обозреватели предполагают, что инфляция в 2024 году может достичь 5,2%. Учитывая эти данные, прогнозируется, что индексация социальных выплат в 2025 году будет варьироваться от 4 до 5,2%.

Как пишет pravda.ru, обычно индексация пенсий и пособий происходит раз в год и автоматически пересчитывается с учетом уровня инфляции. В 2024 году, согласно данным Росстата, рост цен составил 7,42%, что привело к повышению социальных выплат на 7,4-7,5%.

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