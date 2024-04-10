Эксперт рассказала об индексации социальных выплат в 2025 году

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Согласно данным Банка России, ожидается, что она составит от 4 до 4,5%. Однако некоторые обозреватели предполагают, что инфляция в 2024 году может достичь 5,2%. Учитывая эти данные, прогнозируется, что индексация социальных выплат в 2025 году будет варьироваться от 4 до 5,2%.
Как пишет pravda.ru, обычно индексация пенсий и пособий происходит раз в год и автоматически пересчитывается с учетом уровня инфляции. В 2024 году, согласно данным Росстата, рост цен составил 7,42%, что привело к повышению социальных выплат на 7,4-7,5%.