Эксперт рассказала об индексации социальных выплат в 2025 году

Согласно данным Банка России, ожидается, что она составит от 4 до 4,5%. Однако некоторые обозреватели предполагают, что инфляция в 2024 году может достичь 5,2%. Учитывая эти данные, прогнозируется, что индексация социальных выплат в 2025 году будет варьироваться от 4 до 5,2%.