Эксперты оценили рекордный рост числа самозанятых в России

Мнение экспертов относительно результатов ФНС и оценка самого эксперимента налоговой службы были опрошены изданием «Ридус». Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова отмечает, что режим самозанятых действительно пользуется популярностью у населения из-за комфортной ставки налогообложения и отсутствия необходимости декларировать доходы. Бизнес также получил выгоду от этого режима, расширив список потенциальных партнеров и заключая взаимовыгодные сделки с самозанятыми предпринимателями.