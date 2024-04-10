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Updated Сегодня, 08:23

Эксперты оценили рекордный рост числа самозанятых в России

10 апреля 2024, 08:23
По информации предоставленной Федеральной налоговой службой, количество самозанятых граждан в России достигло 10 миллионов. Ежедневно к этому режиму присоединяется более 8,5 тысячи человек.

Большая часть из этих 10 миллионов — новые участники, которые ранее не декларировали свой доход. С начала 2019 года самозанятые зарегистрировали 3,6 триллиона рублей доходов, сформировали более 1,9 миллиарда чеков и заплатили налоги на 141 миллиард рублей.

Средний чек сегодня составляет 1 904 рубля, что на 70% выше, чем в 2019 году. Самые популярные направления деятельности самозанятых — услуги такси и красоты, перевозка грузов, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа собственной продукции и репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых — ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, аренда квартир и услуги по перевозке грузов.

Мнение экспертов относительно результатов ФНС и оценка самого эксперимента налоговой службы были опрошены изданием «Ридус». Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова отмечает, что режим самозанятых действительно пользуется популярностью у населения из-за комфортной ставки налогообложения и отсутствия необходимости декларировать доходы. Бизнес также получил выгоду от этого режима, расширив список потенциальных партнеров и заключая взаимовыгодные сделки с самозанятыми предпринимателями.

Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто также согласен с тем, что самозанятость открывает новые возможности, включая для обладателей редких и специфических профессий.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что рост числа самозанятых граждан — это следствие того, что все больше людей занимаются предпринимательством и становятся работниками для себя. Важно отметить, что эти люди осознают необходимость уплаты налогов.

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