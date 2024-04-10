«ЕвроХим» построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Об этом сообщил глава компании Олег Ширяев.
«В течение трех ближайших лет компания построит вторую очередь флотационной обогатительной фабрики, что позволит „ЕвроХиму“ увеличить общий объем производства хлористого калия до 4,7 миллиона тонн в год», — сказал Ширяев.
Ожидается, что мощность нового производства составит 1,8 миллиона тонн хлористого калия в год поскольку на флотационной фабрике будет применена уникальная для калийного производства технология, позволяющая повысить процент извлечения калия, добавили в пресс-службе компании.
Как предположил промышленный эксперт Леонид Хазанов, себестоимость производства на площадке Усольского калийного комбината в будущем будет одной из самых низких в отрасли за счет собственной сырьевой базы и имеющихся производственных мощностей, что даст «ЕвроХиму» возможность занять прочные позиции на глобальном рынке.
«Развитие мощностей Усольского калийного комбината позволит компании, с одной стороны, быть более конкурентоспособной на рынке России и СНГ, с другой — приведет к росту ее продаж в странах дальнего зарубежья, в частности, в Индии, Китае, Бразилии, в государствах Африки, где собственные месторождения калийных солей либо не эксплуатируются или отсутствуют вовсе, либо объемы добычи на них незначительны», — прокомментировал Хазанов.
Хлористый калий (KCI) используется как водорастворимое удобрение, в качестве сырья для производства комплексных гранулированных удобрений, а также для других промышленных целей.
В настоящее время предприятие разрабатывает три участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей: Палашерский, Балахонцевский и Белопашнинский. По оценке «ЕвроХима», общие балансовые запасы сырых солей сильвинита на начало 2024 года составляют на этих участках 2,09 миллиарда тонн.