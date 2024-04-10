«ЕвроХим» построит обогатительную фабрику на Усольском калийном комбинате

«Развитие мощностей Усольского калийного комбината позволит компании, с одной стороны, быть более конкурентоспособной на рынке России и СНГ, с другой — приведет к росту ее продаж в странах дальнего зарубежья, в частности, в Индии, Китае, Бразилии, в государствах Африки, где собственные месторождения калийных солей либо не эксплуатируются или отсутствуют вовсе, либо объемы добычи на них незначительны», — прокомментировал Хазанов.