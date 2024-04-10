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ФАС выдала предупреждение популярному маркетплейсу Wildberries

10 апреля 2024, 10:00
ФАС предупредила крупнейшую онлайн-площадку «Вайлдберриз» о нарушениях, которые были выявлены в ходе проверки. Негодование вызвали многочисленные жалобы от граждан и организаций с начала 2022 года по конец 2023 года.

После тщательного рассмотрения деятельности этой компании, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что условия, предлагаемые площадкой продавцам, нарушают законодательство о конкуренции. Особое внимание было уделено ценам на логистические услуги и услуги хранения, которые часто менялись, что могло серьезно негативно сказаться на бизнесе продавцов на этой площадке.

Как сообщает Pravda.ru, антимонопольное ведомство также обратило внимание на правила, касающиеся наложения штрафов на продавцов в случае несанкционированного доступа третьих лиц к их личным кабинетам.

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