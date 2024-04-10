ФАС выдала предупреждение популярному маркетплейсу Wildberries

После тщательного рассмотрения деятельности этой компании, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что условия, предлагаемые площадкой продавцам, нарушают законодательство о конкуренции. Особое внимание было уделено ценам на логистические услуги и услуги хранения, которые часто менялись, что могло серьезно негативно сказаться на бизнесе продавцов на этой площадке.