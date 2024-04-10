Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ресторатор Уиллиам Лаберти с итальянскими корнями, переехавший в Россию еще в 1996 году, запустит в Перми ресторан. Заведение появится на 15 этаже гостиничного комплекса, который строится на Окулова, 14, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Среди нынешних проектов ресторатора есть несколько заведений в Москве — Lumicino, Sartoria Lamberti, Uilliam’s, Pinch, Ugolek.
В гостинице должно быть 130 номеров, помимо этого появятся конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, гастромаркет.
На сайте ресторатора сказано, что он родился в Германии, в возрасте 6 месяцев он переехал вместе с родителями в Италию. Его мать — сицилийка, отец — из региона Марке на востоке Италии. Кулинарией Уиллиам Лаберти начал интересоваться еще с 10 лет — все это благодаря семье, так как родители матери владели продуктовым магазином.