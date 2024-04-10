Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми

На сайте ресторатора сказано, что он родился в Германии, в возрасте 6 месяцев он переехал вместе с родителями в Италию. Его мать — сицилийка, отец — из региона Марке на востоке Италии. Кулинарией Уиллиам Лаберти начал интересоваться еще с 10 лет — все это благодаря семье, так как родители матери владели продуктовым магазином.