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Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми

Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми

10 апреля 2024, 06:12
Фото: uilliamlamberti.ru
Точного срока открытия гостиницы и ресторана пока нет.

Ресторатор Уиллиам Лаберти с итальянскими корнями, переехавший в Россию еще в 1996 году, запустит в Перми ресторан. Заведение появится на 15 этаже гостиничного комплекса, который строится на Окулова, 14, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Среди нынешних проектов ресторатора есть несколько заведений в Москве — Lumicino, Sartoria Lamberti, Uilliam’s, Pinch, Ugolek.

В гостинице должно быть 130 номеров, помимо этого появятся конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг, гастромаркет.

На сайте ресторатора сказано, что он родился в Германии, в возрасте 6 месяцев он переехал вместе с родителями в Италию. Его мать — сицилийка, отец — из региона Марке на востоке Италии. Кулинарией Уиллиам Лаберти начал интересоваться еще с 10 лет — все это благодаря семье, так как родители матери владели продуктовым магазином.

#Пермь#Еда#Ресторан#Еда-еда#Где поесть в Перми
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