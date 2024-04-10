properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Изъято более 65 килограммов наркотиков. В Прикамье будут судить четверых наркодилеров

Изъято более 65 килограммов наркотиков. В Прикамье будут судить четверых наркодилеров

10 апреля 2024, 04:59
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Среди изъятого — кокаин, гашиш и мефедрон.

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы наркодилеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

На след злоумышленников полицейские вышли в марте прошлого года. Первый фигурант — житель Тюменской области — был задержан оперативниками неподалеку от трассы Пермь-Екатеринбург в тот момент, когда достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша общей массой свыше 11,6 килограмма.

Второй дилер — житель Краснокамска, задержан в момент, когда планировал получить от соучастников очередную партию наркотика для дальнейшего сбыта.

В апреле 2023 года сотрудниками УНК в Кунгурском округе задержан межрегиональный курьер из Свердловской области, который приобрел у участников группы крупную партию наркотика растительного происхождения массой почти 10 килограммов для последующего сбыта на территории соседней области.

В мае полицейские установили еще двоих соучастников. Автомобиль BMW был остановлен на трассе Пермь-Краснокамск. В салоне автомобиля полицейские обнаружили рюкзак, а в нем — упаковку с наркотиками растительного и синтетического происхождения массой 3,5 килограмма.

Основная масса запрещенных веществ — почти 1,2 килограмма кокаина, более 30,5 килограмма гашиша и более 1 килограмма мефедрона — была изъята в ходе обыска в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми. Кроме того, оперативниками и следователями в оборудованных фигурантами тайниках обнаружено еще более семи килограммов наркотиков.

В результате перекрыт региональный канал поставок оптовых партий запрещенных веществ в три субъекта России. В общей сложности у участников организованной группы изъято более 65 килограммов наркотиков. Оптовая стоимость такой партии на теневом рынке составляет почти 140 миллионов рублей.

В ходе следствия все обвиняемые признали вину. Объем уголовного дела составил 13 томов. Проведены химические, компьютерные, трассологические экспертизы. Также установлено, что один из фигурантов причастен к легализации денежных средств, добытых преступным путем, на сумму около 2,9 млн. рублей. Следователем наложен арест на четыре иномарки фигурантов, и деньги.

Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение. Уголовные дела направлены в суд.

Читайте также:
В Перми задержали двух закладчиков с полукилограммовым пакетом амфетаминаДело депутата Пермской гордумы передано в прокуратуруУшла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университета
#Общество#Пермь#Наркотики#Наркодилеры
Подпишитесь
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
Сегодня, 08:08
Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком
Сегодня, 08:12
Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми
Сегодня, 06:12
«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске
Сегодня, 07:03
Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком
Сегодня, 05:29
Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке
Сегодня, 02:00
"