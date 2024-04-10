Изъято более 65 килограммов наркотиков. В Прикамье будут судить четверых наркодилеров

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В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы наркодилеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
На след злоумышленников полицейские вышли в марте прошлого года. Первый фигурант — житель Тюменской области — был задержан оперативниками неподалеку от трассы Пермь-Екатеринбург в тот момент, когда достал из тайника упаковку со 120 плитками гашиша общей массой свыше 11,6 килограмма.
Второй дилер — житель Краснокамска, задержан в момент, когда планировал получить от соучастников очередную партию наркотика для дальнейшего сбыта.
В апреле 2023 года сотрудниками УНК в Кунгурском округе задержан межрегиональный курьер из Свердловской области, который приобрел у участников группы крупную партию наркотика растительного происхождения массой почти 10 килограммов для последующего сбыта на территории соседней области.
В мае полицейские установили еще двоих соучастников. Автомобиль BMW был остановлен на трассе Пермь-Краснокамск. В салоне автомобиля полицейские обнаружили рюкзак, а в нем — упаковку с наркотиками растительного и синтетического происхождения массой 3,5 килограмма.
Основная масса запрещенных веществ — почти 1,2 килограмма кокаина, более 30,5 килограмма гашиша и более 1 килограмма мефедрона — была изъята в ходе обыска в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми. Кроме того, оперативниками и следователями в оборудованных фигурантами тайниках обнаружено еще более семи килограммов наркотиков.
В результате перекрыт региональный канал поставок оптовых партий запрещенных веществ в три субъекта России. В общей сложности у участников организованной группы изъято более 65 килограммов наркотиков. Оптовая стоимость такой партии на теневом рынке составляет почти 140 миллионов рублей.
В ходе следствия все обвиняемые признали вину. Объем уголовного дела составил 13 томов. Проведены химические, компьютерные, трассологические экспертизы. Также установлено, что один из фигурантов причастен к легализации денежных средств, добытых преступным путем, на сумму около 2,9 млн. рублей. Следователем наложен арест на четыре иномарки фигурантов, и деньги.
Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение. Уголовные дела направлены в суд.