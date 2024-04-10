Изъято более 65 килограммов наркотиков. В Прикамье будут судить четверых наркодилеров

Основная масса запрещенных веществ — почти 1,2 килограмма кокаина, более 30,5 килограмма гашиша и более 1 килограмма мефедрона — была изъята в ходе обыска в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми. Кроме того, оперативниками и следователями в оборудованных фигурантами тайниках обнаружено еще более семи килограммов наркотиков.