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Избил двух мужчин монтировкой. Суд вынес приговор пермяку-дебоширу

Избил двух мужчин монтировкой. Суд вынес приговор пермяку-дебоширу

10 апреля 2024, 05:24
Фото: 1MI
Жертвы пермяка сидели на лавочке и вступили с ним в конфликт.

В Перми суд вынес приговор ранее судимому 38-летнему горожанину. Он избил двоих монтировкой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что в июле прошлого года пьяный фигурант вступил в конфликт с мужчинами, сидящими на лавочке возле дома по ул. Леонова. После словесной перепалки злоумышленник сходил за монтировкой и ударил ею одного из оппонентов по голени, а другому нанес удары по руке, которой тот закрыл голову, и телу. В результате потерпевшим были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

На период следствия в отношении фигуранта избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Пермь#Нападение#Приговор
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