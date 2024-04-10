Избил двух мужчин монтировкой. Суд вынес приговор пермяку-дебоширу

Установлено, что в июле прошлого года пьяный фигурант вступил в конфликт с мужчинами, сидящими на лавочке возле дома по ул. Леонова. После словесной перепалки злоумышленник сходил за монтировкой и ударил ею одного из оппонентов по голени, а другому нанес удары по руке, которой тот закрыл голову, и телу. В результате потерпевшим были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.