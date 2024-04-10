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Как поступить в пермское кадетское училище в 2024 году

Как пермякам поступить в кадетское училище? Правила, документы и сроки

10 апреля 2024, 07:40
Фото: vk.com/ppku_vng_rf

Как поступить в пермское кадетское училище в 2024 году

В Пермском кадетском училище начался прием заявлений на поступление от учеников. Properm.ru узнали, что необходимо сделать будущим кадетам.

«Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии» объявило о начале приема на обучение на 2024–2025 годы. Подать документы можно до 30 апреля по электронной почте: nabor@ppkuvng.ru.

Вакантные места

Класс Мальчики/юноши Девочки/девушки
7 88 мест 8 мест
8 25 мест нет мест
9 10 мест нет мест
10 15 мест нет мест

Правила приема

Абитуриентам нужно пройти медицинский осмотр и предоставить результаты вступительных испытаний по русскому языку и математике. Также при поступлении будет оценен уровень физической подготовки и определена степень психологической готовности кандидата к обучению.

Вступительное испытание по физической подготовке

Для участия в приемной кампании родители ребенка должны написать заявление на имя начальника училища, а также приложить копии документов и отправить все на электронную почту или принести в приемную комиссию.

Какие документы нужны

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • копию свидетельства о рождении или паспорта, если ребенку уже исполнилось 14 лет;
  • копию документа о гражданстве Российской Федерации;
  • справка о периоде обучения с четвертными или триместровыми оценками и текущими оценками за последнюю четверть (триместр) учебного года;
  • педагогическая и психологические характеристики кандидата;
  • копия полиса ОМС, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета;
  • четыре фотографии размером 3×4 см (без головного убора) с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;
  • копии документов, подтверждающих преимущественное право приема, если они есть;
  • справки с места работы или службы родителей;
  • оригинал формы «Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической группой», утвержденной приказом Минздрава России №514н;
  • история развития ребенка (форма 112/у) и выписка о состоянии здоровья ребенка, заверенная печатью поликлиники по месту жительства (только оригинал, по почте не принимается);
  • медицинская карта с предыдущего места учебы (форма 026/у) с заключением окулиста, ЛОР-врача, ортопеда и хирурга о годности к обучению в училище, только оригинал;
  • учетная форма №030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», утвержденная приказом Минздрава России №514н, только оригинал;
  • ЭКГ в покое и с нагрузкой;
  • УЗИ сердца.

Важно, что медицинские документы должны быть «свежими» — срок оформления не должен превышать трех месяцев на день подачи их в училище.

Когда могут отказать в допуске

Если вы подали документы, не соответствующие требованиям, то вам могут отказать в участии в приемной кампании. Также не принимаются документы, которые поданы позже срока. Помимо этого, приемная комиссия может отказать в поступлении кандидату, признанному не годным по состоянию здоровья.

#Общество#Пермь#Образование#Кадетское училище#Кадеты#Приемная кампания
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