Как пермякам поступить в кадетское училище? Правила, документы и сроки

Если вы подали документы, не соответствующие требованиям, то вам могут отказать в участии в приемной кампании. Также не принимаются документы, которые поданы позже срока. Помимо этого, приемная комиссия может отказать в поступлении кандидату, признанному не годным по состоянию здоровья.