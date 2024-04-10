Как пермякам поступить в кадетское училище? Правила, документы и сроки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
«Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии» объявило о начале приема на обучение на 2024–2025 годы. Подать документы можно до 30 апреля по электронной почте: nabor@ppkuvng.ru.
|Класс
|Мальчики/юноши
|Девочки/девушки
|7
|88 мест
|8 мест
|8
|25 мест
|нет мест
|9
|10 мест
|нет мест
|10
|15 мест
|нет мест
Абитуриентам нужно пройти медицинский осмотр и предоставить результаты вступительных испытаний по русскому языку и математике. Также при поступлении будет оценен уровень физической подготовки и определена степень психологической готовности кандидата к обучению.
Вступительное испытание по физической подготовке
Для участия в приемной кампании родители ребенка должны написать заявление на имя начальника училища, а также приложить копии документов и отправить все на электронную почту или принести в приемную комиссию.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
Важно, что медицинские документы должны быть «свежими» — срок оформления не должен превышать трех месяцев на день подачи их в училище.
Если вы подали документы, не соответствующие требованиям, то вам могут отказать в участии в приемной кампании. Также не принимаются документы, которые поданы позже срока. Помимо этого, приемная комиссия может отказать в поступлении кандидату, признанному не годным по состоянию здоровья.