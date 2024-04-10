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Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%

Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%

10 апреля 2024, 05:20
Всего в прошлом году на территории региона зарегистрировано 4945 пожаров.

За 2023 год в Пермском крае произошло 4945 пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20,7% больше. Согласно официальной статистике, в 2022 году в регионе зафиксировано 4096 возгорания. Об этом сообщил заместитель начальника, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому края Вадим Попов на пресс-конференции ведомства.

Всего за прошлый год на пожарах погибли 196 человек, в том числе 13 детей. Отмечается, что в 2022 году, при таких же обстоятельства погибли 199 человек, среди которых 2 ребенка. В прошлом году на пожарах получили травмы 228 человек, из них 24 ребенка.

Большая часть пожаров произошла в жилом секторе — 2487 пожаров. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем (2420 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (1205 случаев), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печей (659 пожаров).

Ключевыми факторами гибели пермяков во время пожаров послужили неосторожное обращение с огнем (90 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (62 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (27 случаев). При этом удалось спасти жизни 645 человек.

Первый ландшафтный пожар в прошлом году случился 31 марта в с. Башкултаево Пермского муниципального округа. В этом году ландшафтных пожаров еще не зарегистрировано.

В течение весенне-летнего периода 2023 года на территории края было зарегистрировано 704 случая возгорания сухой травянистой растительности, что почти в 5 раз превышает показателя предыдущего года.

Из-за нарушений правил пожарной безопасности в 2024 году 10 жителей Пермского края получили травмы различной степени тяжести, после чего скончались.

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#Пожарная безопасность#Пермский край#Статистика#Пожары#Травмы#Прикамье#Погибшие#Жилой сектор#Сухая травянистая растительность#Обстоятельства#Причины пожаров#Ландшафтные пожары
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