Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%

Всего за прошлый год на пожарах погибли 196 человек, в том числе 13 детей. Отмечается, что в 2022 году, при таких же обстоятельства погибли 199 человек, среди которых 2 ребенка. В прошлом году на пожарах получили травмы 228 человек, из них 24 ребенка.