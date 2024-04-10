Квартиры стали меньше и дороже. За 3 года новостройки в Перми подорожали на 81%

В Перми квадратный метр на рынке недвижимости с марта 2021 года по март 2024 года подорожал на 81,2% — с 76,5 то 138,6 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Объектив.РФ». Средняя цена жилья в новостройке за три года увеличилась на 61,4% — с 4,5 до 7,3 млн рублей. Вместе с этим средняя площадь такой квартиры упала с 59,1 до 52,7 кв м.