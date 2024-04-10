Квартиры стали меньше и дороже. За 3 года новостройки в Перми подорожали на 81%

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Перми квадратный метр на рынке недвижимости с марта 2021 года по март 2024 года подорожал на 81,2% — с 76,5 то 138,6 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Объектив.РФ». Средняя цена жилья в новостройке за три года увеличилась на 61,4% — с 4,5 до 7,3 млн рублей. Вместе с этим средняя площадь такой квартиры упала с 59,1 до 52,7 кв м.
В 2021 году цены на новостройки в Перми выросли из-за активного спроса на фоне низких ипотечных ставок, а также развития программ льготной ипотеки. В начале 2022 года цены увеличились из-за геополитических событий. Во второй половине 2023 года — из-за ускорения инфляции, ослабления курса рубля, а также из-за ожидания отмены программы льготной ипотеки. Цены увеличивались и за счет роста стоимости строительства.
Стоимость жилья в Екатеринбурге и Новосибирске выше, чем в Перми — 148,8 и 142,9 тыс. за кв м. При этом в этих городах цены за последние три года увеличились не так сильно, но тоже значительно — на 63,3% и на 71,1%.
Сильнее всего стоимость жилья выросла в Ленинском районе Перми — на 80,2%, меньше всего — в Орджоникидзевском районе, где рост составил всего 29,3%.