Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком

Силовики нашли мать и двоих детей, пропавших почти год назад в Ярославской области. С заявлением о пропаже 34-летней женщины и двух девочек 11 и 12 лет обратилась родственница. Она рассказала, что незадолго до исчезновения девушка начала жить с уроженцем Перми. Пермяку 27 лет, он ранее судим.