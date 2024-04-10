Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Силовики нашли мать и двоих детей, пропавших почти год назад в Ярославской области. С заявлением о пропаже 34-летней женщины и двух девочек 11 и 12 лет обратилась родственница. Она рассказала, что незадолго до исчезновения девушка начала жить с уроженцем Перми. Пермяку 27 лет, он ранее судим.
В МВД отмечают, что пропавших удалось найти в лесу в Тульской области. Оказалось, что все они жили в лесу в строении, которое возвели сами. Интернетом или телефонами не пользовались, жили как отшельники. Все это время дети не учились в школе, взрослые подрабатывали.
Сейчас девочки находятся в одном из социальных учреждений Тульской области. Их должны передать бабушке, которая оформляет опекунство. Действия матери и пермяка проверяют силовики.
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин пояснил, что семья 11 месяцев жила в шалаше в лесу. Стены были построены из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пищу они готовили на костре, мылись в тазу.