МЧС в Кузбассе сдвинуло сроки строгого противопожарного запрета

В период особого противопожарного режима в Кузбассе в два раза увеличат штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Жителям региона нельзя будет сжигать мусор, разводить костры, жарить шашлыки на мангалах и захламлять противопожарные разрывы межу строениями. В случае нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, а юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.