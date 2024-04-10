МЧС в Кузбассе сдвинуло сроки строгого противопожарного запрета

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В Кемеровской области решили на 10 дней позже запланированного ввести особый противопожарный режим — 25 апреля. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, рассказали в областном МЧС вчера, 9 апреля. Дата завершения ограничений не изменилась — 1 июня, пишет издание VSE42.Ru.
В период особого противопожарного режима в Кузбассе в два раза увеличат штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Жителям региона нельзя будет сжигать мусор, разводить костры, жарить шашлыки на мангалах и захламлять противопожарные разрывы межу строениями. В случае нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, а юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.