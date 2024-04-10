На СВО убили программиста из Пермского края, работавшего в администрации округа

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
На СВО был убит Сергей Южаков из Пермского края — мужчина работал программистом в администрации Октябрьского городского округа. По данным чиновников, он отправился на спецоперацию добровольцем в октябре 2023 года.
Долгое время от него не было никакой информации, но позже стало известно, что он погиб. Мужчины не стало в начале ноября 2023 года. С ним простились 9 апреля. Возраст военнослужащего чиновники не уточняют.