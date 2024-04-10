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На СВО убили программиста из Пермского края, работавшего в администрации округа

На СВО убили программиста из Пермского края, работавшего в администрации округа

10 апреля 2024, 03:15
Фото: vk.com/perm59okt
С мужчиной простились 9 апреля.

На СВО был убит Сергей Южаков из Пермского края — мужчина работал программистом в администрации Октябрьского городского округа. По данным чиновников, он отправился на спецоперацию добровольцем в октябре 2023 года.

Долгое время от него не было никакой информации, но позже стало известно, что он погиб. Мужчины не стало в начале ноября 2023 года. С ним простились 9 апреля. Возраст военнослужащего чиновники не уточняют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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