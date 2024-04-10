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На заводе ОМК в Чусовом новым сотрудникам помогают освоиться на рабочем месте

На заводе ОМК в Чусовом новым сотрудникам помогают освоиться на рабочем месте

10 апреля 2024, 09:04
Директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина отметила важность создания комфортных условий для новых коллег.

На чусовском заводе ОМК новым сотрудникам помогают освоиться на рабочем месте и проводят встречу «День нового сотрудника», во время которой знакомят с производством и возможностями для профессионального развития. А в первый рабочий день новому сотруднику вручают приветственный набор, в который входит чехол для пропуска, ручка, блокнот и футболка с корпоративной символикой.

Представители завода на информационной встрече рассказывают новым коллегам о безопасности, инструментах производственной системы и способах их применения, социальных льготах и заработной плате. Люди, которые хотят себя проявить не только на рабочем месте, но и как волонтеры и творческие личности, могут присоединиться к Совету молодых металлургов. Знакомство с историей завода организовали в корпоративном музее, проводят ознакомительную экскурсию на предприятие.

Традиционным остался семинар корпоративного университета ОМК «Добро пожаловать в компанию», на котором рассказывают о деятельности предприятий ОМК. «День нового сотрудника» на заводе в Чусовом планируют проводить каждый месяц.

Кроме того, с первого дня трудоустройства каждый сотрудник получает полис дополнительного медицинского страхования, может обедать в заводской столовой — предприятие полностью компенсирует стоимость горячего питания, бесплатно посещать тренажерный зал и бассейн городского спорткомплекса.

«Первые дни для сотрудников всегда трудны и неэффективны. Адаптационные мероприятия помогают им быстрее выйти на нужную квалификацию и производительность, стать частью команды. Наша общая задача — создать комфортные условия для наших новых коллег, дать им максимально полную информацию о том, что мы от них ожидаем, ответить на вопросы, помочь установить контакты, которые помогут быстрее влиться в коллектив. Уверена, что сотрудники, которые хорошо понимают свои обязанности и процессы на предприятии быстрее примут для себя решение — надолго стать частью нашего большого коллектива», — прокомментировала директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина.
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