На заводе ОМК в Чусовом новым сотрудникам помогают освоиться на рабочем месте

Представители завода на информационной встрече рассказывают новым коллегам о безопасности, инструментах производственной системы и способах их применения, социальных льготах и заработной плате. Люди, которые хотят себя проявить не только на рабочем месте, но и как волонтеры и творческие личности, могут присоединиться к Совету молодых металлургов. Знакомство с историей завода организовали в корпоративном музее, проводят ознакомительную экскурсию на предприятие.