Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке

В открытых данных УФССП есть информация, о том, что приставы с 2022 года не могут установить местонахождение компании «Тандем» и взыскать с нее 2,67 млн рублей. Эту сумму Фонд взыскал с предприятия по арбитражному иску в январе 2022 года. В материалах суда указывается, что контракт в одностороннем порядке был расторгнут заказчиком в июне 2021 года, спустя 12 месяцев после его заключения.