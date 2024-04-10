Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке

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Пермская полиция расследует уголовное дело, связанное с хищением аванса при выполнении работ по капитальному ремонт многоквартирного дома в Добрянке, стало известно журналисту Properm.ru. По информации редакции, в декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при исполнении договора между региональным Фондом капремонта и пермского ООО «Тандем». Речь идет о заключенном еще в октябре 2020 года контракте на ремонт кровли и системы водоснабжения дома по ул. Копылова, 59 в Добрянке.
В результате недобросовестных действий неустановленных лиц, считает следствие, жители многоквартирного дома лишились возможности на проведение части работ. Объявив новые торги на проведение капремонта в этом доме, Фонд исключил ряд работ, оставив только ремонт крыши. Деньги на реконструкцию системы водоснабжения на данный момент не взысканы с «Тандема».
В открытых данных УФССП есть информация, о том, что приставы с 2022 года не могут установить местонахождение компании «Тандем» и взыскать с нее 2,67 млн рублей. Эту сумму Фонд взыскал с предприятия по арбитражному иску в январе 2022 года. В материалах суда указывается, что контракт в одностороннем порядке был расторгнут заказчиком в июне 2021 года, спустя 12 месяцев после его заключения.
Торги на проведение работ в доме по ул. Копылова, 59 за 11,29 млн рублей Фонд объявил в январе 2020 года. Разыграть контракт удалось только в июле, сначала на аукцион не заявилось ни одного участника. При повторном объявлении закупки между собой конкурировали ООО «Тандем» и традиционный подрядчик фонда капремонта, московское ООО «Гройтерс».
Одновременно Фонд расторговал контракты на капремонт трех домов по ул. Копылова, 57, 59 и 71. Два дома получили в качестве подрядчика ООО «Гройтерс», один — ООО «Тандем». Ни один из этих контрактов, судя по системе госзакупок, не завершен.
ООО «Тандем» создана в Перми в 2007 году, до ноября 2020 года компанией владел Егор Стариков, после чего она перешла к Альбине Синицыной. Директором строительной фирмы в исследуемый следствием период также был Егор Стариков. С лета 2021 года компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков — также из-за неисполнения контракта на проведение капремонта в Добрянке.
До заключения контракта в Добрянке фирма выполняла два договора с департаментом ЖКХ Перми на ремонт многоквартирных домов по решению суда. Также в системе госзакупок есть сведения о поставке инъекционных игл для нужд департамента здравоохранения Ивановской области.
В 2023 году прокуратура выходила в Добрянский суд с несколькими исками о признании бездействия Фонда капремонта в связи с неисполнением нескольких контрактов не проведение работ на жилом фонде. В том числе речь идет о ненадлежащей подготовке управляющими компаниями заявок на проведение капремонта, отсутствии контроля за проведением работ. В том числе речь идет об иске к добрянской УК «Профстрой», в ее управлении находится многоквартирный дом по ул. Копылова, 59.
В августе прошлого года суд удовлетворил требования прокурора города Добрянки в интересах неопределенного круга лиц к Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта и общего имущества в многоквартирных домах Пермского края», ООО «Профстрой», Администрации Добрянского городского округа.
На Фонд капитального ремонта была возложена обязанность в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонта кровли. Работы должны предусматривать установление гарантийного срока на оказанные услуги и выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг или выполненных работ.
Ранее подобная ситуация с возбуждением уголовного дела о мошенничестве при исполнении контрактов на проведение капремонта возникала в Перми. Дело по факту преднамеренным неисполнением договорных обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов номер 50 и 63 по Комсомольскому проспекту в Перми, совершенного в крупном размере с ноября 2020 года расследовало СУ УМВД России по городу Перми. Контракт был заключен с ООО «Стротекс», получившем аванс на проведение работ и не начавшим его. Связанные с капремонтом дела полиция возбуждает по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю.