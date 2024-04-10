О деле узнал в зоне СВО. Экс-замначальника колонии в Прикамье оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Судья Пермского краевого суда Алексей Курбатов оставил без изменений решение первой инстанции и оставил в СИЗО бывшего заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева. Следствие обвиняет его в служебной халатности.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, в качестве слушателя на заседание явилась дочь Ильи Асламова, выступавшая с ходатайством о домашнем аресте отца в ее квартире. Асламов — начальник ИК-37. Адвокат просил закрыть слушания от СМИ, прокурор выступила против этого. В итоге заседание осталось открытым. При этом суд разрешил снимать только общий план заседания, без отдельного фотографирования лица Шварева.
Адвокат указал в жалобе, что Шварев уволился из ФСИН на пенсию в июле прошлого года, после чего подписал контракт на службу в СВО. По словам защитника Иосифа Чарного, Шварев узнал о том, что возбуждено и расследуется уголовное дело, только после увольнения на пенсию. По мнению защиты, он не может быть фигурантом уголовного дела, поскольку на момент следственных действий уже не являлся сотрудником системы ФСИН.
Сам бывший замначальника колонии Андрей Шварев пояснил, что на пенсию ушел 31 июля прошлого года, по сроку выслуги. Он уволился для службы в зоне спецоперации, потому что понимал, что его знания и опыт важнее применить в зоне боевых действий. Контракт он заключил 10 сентября, находился на линии боесоприкосновения, участвовал в боях. О возбуждении дела узнал там же. Он привел в своем выступлении слова президента России, который призывает все структуры и ведомства поддерживать участников СВО.
Адвокат Чарный отметил, что непонятна сама причина объявления Шварева в розыск — следствию все это время было известно, где он находится. Защитник настаивал, что нужно приостановить уголовное дело, его доверитель планирует и дальше отправиться в зону СВО.
Прокурор Анастасия Аникина в свою очередь утверждала, что фигурант ушел на пенсию и отправился на СВО уже после возбуждения уголовного дела. По мнению гособвинения, это может говорить также и о том, что он был осведомлен об уголовном преследовании, что и послужило причиной его дальнейших действий.
На суде в защиту Шварева выступил свидетель Сергей Л., представитель органов правопорядка ДНР, сослуживец арестованного. Он пояснил, что Шварев служил добровольцем в штурмовой роте добровольческих формирований ДНР с сентября 2023 года, был представлен к государственной награде. Арестовали его в апреле 2024 года в Донецке, куда его вызвали на собеседование. Сейчас речь идет о том, что Шварев в ближайшее время заключит контракт уже не в добровольческом формировании, а с Минобороны РФ и по спецприказу вернется в зону СВО.
Сослуживец Шварева привез ходатайство о приостановлении уголовного дела и предоставлении возможности Швареву продолжить службу. Эти документы были приобщены к материалам дела.
«Очень хочу увидеться перед возвращением на линию боестолкновения с семьей», — сказал в суде бывший замначальника ИК-37.
Однако, судья Алексей Курбатов оставил Андрея Шварева под стражей. От себя после вынесения определения он добавил, что в случае заключения контракта с Минобороны РФ об изменении меры пресечения будет ходатайствовать в суде именно следствие.
5 апреля судья Свердловского районного суда Татьяна Мейлер по ходатайству следствия СУ СКР назначила Швареву арест в СИЗО сроком на два месяца. Следствие вменяет ему превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По имеющейся информации, он был задержан на прошлой неделе, до этого и после начала проверок, проводимых силовиками в ИК-37 в Чусовском районе он уволился из ФСИН и уехал с территории Пермского края и якобы находился в розыске. Ряд пермских СМИ сообщал со ссылкой на собственные источники, что он отправился в зону СВО.
Как рассказал ранее журналисту Properm.ru адвокат Александр Шаруев, по одной из версий Шварев выдал его подзащитному мобильный телефон, чтобы тот, обходя запреты на пользование в учреждении средствами связи, обеспечивал работу кафе на территории колонии продуктами.
Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года, имеет звание подполковника внутренней службы. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года. После этого учреждение возглавил Илья Асламов, уходивший из органов ФСИН в 2017 году с поста начальника ИК-10 на пенсию.
Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Подозреваемые пробудут под стражей два месяца — до 17 мая. Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Проверки силовиков в ИК-37 начались летом 2023 года, после чего в СУ СКР возбудили уголовное дело. Одной из причин возбуждения дела стали жалобы на действия руководства колонии осужденного за убийство с незаконным проникновением в жилище Руслана Алиева, бывшего спецназовца внутренних войск из Каспийска.