О деле узнал в зоне СВО. Экс-замначальника колонии в Прикамье оставили в СИЗО

На суде в защиту Шварева выступил свидетель Сергей Л., представитель органов правопорядка ДНР, сослуживец арестованного. Он пояснил, что Шварев служил добровольцем в штурмовой роте добровольческих формирований ДНР с сентября 2023 года, был представлен к государственной награде. Арестовали его в апреле 2024 года в Донецке, куда его вызвали на собеседование. Сейчас речь идет о том, что Шварев в ближайшее время заключит контракт уже не в добровольческом формировании, а с Минобороны РФ и по спецприказу вернется в зону СВО.