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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:04

Объявлен аукцион на перевозки по Каме на маршруте «Пермь-Закамск-Краснокамск»

Объявлен аукцион на перевозки по Каме на маршруте «Пермь-Закамск-Краснокамск»

10 апреля 2024, 14:02
Фото: сайт гуьернатора и правительства Пермского края
Уже определены перевозчики на четырёх речных маршрутах навигации-2024.

Краевое Минзакупок объявило электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по маршруту «Пермь-Закамск-Краснокамск». Начальная цена контракта 19,9 млн рублей, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В документации аукциона отмечается, что подрядчик должен иметь основное и резервное судно, их пассажировместимость — не менее 130 человек. Перевозки на маршруте будут осуществляться в период с 1 июня по 18 сентября. Исполнитель должен обеспечивать доставку судна к месту оказания услуг по перевозке, бункеровку, нанимать экипаж. Кроме того он несет лоцманские расходы и расходы за использование инфраструктуры внутренних водных путей. Транспортное средство должно быть оснащено переносным валидатором (кассовым терминалом).

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу уже в этом году запустить электросудно по новому водному маршруту до Закамска. «Пермский край зарекомендовал себя, как регион с высоким уровнем качества общественного транспорта. Мы планируем наращивать темпы и развивать еще одно направление перевозок. Несомненно, у нас есть огромное преимущество в виде нескольких судоходных рек, которые расположены на территории Прикамья», — подчеркнул губернатор.

После прохождения паводка и установления стабильного уровня воды в районе речного вокзала начнется установка электрозарядных станций для судов, которые будут обслуживать новый маршрут, а также будет доставлен модульный причал, изготовленный Пермской судоверфью. Еще один будет установлен в микрорайоне Закамск.

В этом году уже состоялся ежегодный отбор и определены перевозчики на обслуживание четырех маршрутов, которые начнут курсировать с началом навигации. Суда будут следовать по маршрутам: «Пермь — Заречный — Пермь», «Березники — Быстрая — Березники», «Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды», «Сылва — Троица — Сылва».

#Пермь#Транспорт#Речной транспорт
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