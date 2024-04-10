Объявлен аукцион на перевозки по Каме на маршруте «Пермь-Закамск-Краснокамск»

В документации аукциона отмечается, что подрядчик должен иметь основное и резервное судно, их пассажировместимость — не менее 130 человек. Перевозки на маршруте будут осуществляться в период с 1 июня по 18 сентября. Исполнитель должен обеспечивать доставку судна к месту оказания услуг по перевозке, бункеровку, нанимать экипаж. Кроме того он несет лоцманские расходы и расходы за использование инфраструктуры внутренних водных путей. Транспортное средство должно быть оснащено переносным валидатором (кассовым терминалом).