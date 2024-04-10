Педагог, машинист и производитель мебели. В Оханске простились с погибшим на СВО

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Вчера, 9 апреля, в Оханске прошло прощание с погибшим на СВО Александром Плющом. В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Байдин и классный руководитель Тамара Сопегина, сообщает пресс-служба местной администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Алексндру Плющу было 37 лет. Он окончил вторую городскую школу, а затем получил специальность учителя технического труда. В разное время Александр работал машинистом котельных установок, педагогом дополнительного образования, а последние 10 лет производил корпусную мебель.
Мужчина погиб 18 февраля в зоне военных действий на Донбассе. Он был младшим сержантом, стрелком парашютно-десантной роты. По указу президента РФ Плющ посмертно награжден орденом Мужества.