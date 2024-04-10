properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Оханске простились с 37-летним младшим сержантом, погибшим на СВО

Педагог, машинист и производитель мебели. В Оханске простились с погибшим на СВО

10 апреля 2024, 05:48
Фото: пресс-служба администрации Оханского городского округа

В Оханске простились с 37-летним младшим сержантом, погибшим на СВО

СВО продолжается более двух лет.

Вчера, 9 апреля, в Оханске прошло прощание с погибшим на СВО Александром Плющом. В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Байдин и классный руководитель Тамара Сопегина, сообщает пресс-служба местной администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Алексндру Плющу было 37 лет. Он окончил вторую городскую школу, а затем получил специальность учителя технического труда. В разное время Александр работал машинистом котельных установок, педагогом дополнительного образования, а последние 10 лет производил корпусную мебель.

Мужчина погиб 18 февраля в зоне военных действий на Донбассе. Он был младшим сержантом, стрелком парашютно-десантной роты. По указу президента РФ Плющ посмертно награжден орденом Мужества.

Читайте также:
Власти Чердынского района рассказали о гибели бывшего спортсмена на СВОРостовская область ночью пережила массовую атаку беспилотниковЖитель одного из прикамских сел погиб на СВО
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
Сегодня, 08:08
Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком
Сегодня, 08:12
Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми
Сегодня, 06:12
«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске
Сегодня, 07:03
Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком
Сегодня, 05:29
Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке
Сегодня, 02:00
"