Пермских хакеров отправили в колонию за продажу данных карт иностранных банков

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:16
В Москве осудили группу русских хакеров, занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, сообщили в Савеловском суде Москвы. В нее входили несколько пермяков, это предприниматель Александр Ковалев, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, совладелец пермского «Гет-нэт» Артем Зайцев, а также двое неработающих — Владислав Гилев и Ярослав Соловьев. Туда же входил гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский.
Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима, сообщили журналисту Properm.ru в суде. По стечению обстоятельств между ними сейчас в арбитражном суде идет спор за владение компанией «Гет-нэт», также суд принял к рассмотрению дело о ее банкротстве.
Гилева и Соловьева приговорили к срокам наказания (3 года и 3 месяца), в зачет которого пошло время их пребывания в СИЗО. Денис Пачевский и Артем Быстрых приговорены к трем годам и трем месяцам принудительных работ каждый с удержанием 13% из их зарплат в доход государства. Суд, как и требовала того прокуратура, конфисковал в доход государства арестованные ранее иномарки, а также средства на счетах хакеров.
Гособвинение просило признать хакеров виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, до 7 лет лишения свободы) и назначить им от 5,5 до 6 лет колонии общего режима. Суду было предложено конфисковать арестованные ранее денежные средства и иномарки фигурантов.
Как сообщалось ранее в рамках прений по другому уголовному делу (в отношении экс-сотрудника ФСБ Григория Царегородцева, в гарнизонном военном суде в Перми) фигуранты предоставляли клиентам данные кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора покупку предметов роскоши.
Пермские хакеры Ковалев, Гилев и Зайцев были задержаны 6 февраля в Перми, из их квартир и домов были изъяты деньги в различной валюте, средства связи, золотые слитки. 9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артёма Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артёма Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьёва. Всем им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
Григория Царегородцева задержали в Перми в апреле прошлого года, после того, как Ковалев и Гилев показали следствию на то, что они давали ему взятки с 2016 года. Общая сумма переданных майору ФСБ средств составила 160 млн рублей. Гособвинение в прениях попросило отправить его в колонию на 9 лет и 8 месяцев.