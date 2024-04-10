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Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона

Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона

10 апреля 2024, 10:36
Видео набрало уже 17 тыс. просмотров.

Пермский танцевальный коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона Jam. Видео опубликовано на официальном канале DS Crew на YouTube 9 апреля, на момент написания новости оно набрало 17,6 тыс. просмотров.

Танец исполнил основатель и DS Crew Дмитрий Ваганов, а также танцор Алексей Катаев, который называет себя двойником Майкла Джексона.

DS CREW были полуфиналистами проекта «Новые танцы» (16+) на ТНТ в 2021 году, уже в следующем году они стали победителями.

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#Видео#Пермь#Искусство#Танцы#Современное искусство
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