Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Пермский танцевальный коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона Jam. Видео опубликовано на официальном канале DS Crew на YouTube 9 апреля, на момент написания новости оно набрало 17,6 тыс. просмотров.
Танец исполнил основатель и DS Crew Дмитрий Ваганов, а также танцор Алексей Катаев, который называет себя двойником Майкла Джексона.
DS CREW были полуфиналистами проекта «Новые танцы» (16+) на ТНТ в 2021 году, уже в следующем году они стали победителями.