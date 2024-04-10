properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Пермское предприятие попало под американские санкции

Пермское предприятие попало под американские санкции

10 апреля 2024, 17:05
Фото: ОДК-Стар
Минторг США ввел санкции против 11 иностранных комапний.

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении ряда иностранных компаний: шести китайских, трех российских и двух компаний из ОАЭ. В черный список попало в том числе и пермское АО «ОДК-СТАР», сообщает «Коммерсант».

В уведомлении входящего в минторг бюро по вопросам промышленности и безопасности говорится, что эти компании «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США».

В документе, который цитирует издание, утверждается, что российские компании занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед».

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Читайте также:
Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии
#Военная операция на Украине#Экономика#Пермь#Санкции#Санкции против россии#ОДК-СТАР
Подпишитесь
О деле узнал в зоне СВО. Экс-замначальника колонии в Прикамье оставили в СИЗО
Сегодня, 10:48
Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком
Сегодня, 08:12
Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона
Сегодня, 10:36
В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя
Сегодня, 09:14
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
Сегодня, 08:08
Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке
Сегодня, 02:00
"