Пермское предприятие попало под американские санкции

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении ряда иностранных компаний: шести китайских, трех российских и двух компаний из ОАЭ. В черный список попало в том числе и пермское АО «ОДК-СТАР», сообщает «Коммерсант».
В уведомлении входящего в минторг бюро по вопросам промышленности и безопасности говорится, что эти компании «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США».
В документе, который цитирует издание, утверждается, что российские компании занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед».
АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».