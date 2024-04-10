Пловец из Перми Антон Ястребков стал Чемпионом России в эстафетном плавании

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:36
Пермский пловец Антон Ястребков стал Чемпионом России на эстафетном плавании. XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» прошел в Обнинске с 4 по 7 апреля. Завоевал золото Ястребков в составе эстафетной команды Gold Swim Masters мужской эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.
Спортсмен из Перми стартовал в эстафете первым этапом. Отмечается, пермяк также получил еще четыре награды, в числе которых серебро на дистанции 100 метров брассом, смешанной комбинированной эстафете 4 по 50, мужской комбинированной эстафете 4 по 50 и бронза на дистанции 50 метров брассом.