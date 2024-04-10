Пловец из Перми Антон Ястребков стал Чемпионом России в эстафетном плавании

Спортсмен из Перми стартовал в эстафете первым этапом. Отмечается, пермяк также получил еще четыре награды, в числе которых серебро на дистанции 100 метров брассом, смешанной комбинированной эстафете 4 по 50, мужской комбинированной эстафете 4 по 50 и бронза на дистанции 50 метров брассом.