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Подмосковные частные дома подорожали за год на 25 процентов

10 апреля 2024, 08:44
Согласно исследованию портала «Мир квартир», средняя цена на частные дома в Московской области в прошлом году выросла на 25%. Этот показатель значительно превышает средний рост цен по всей России. В Москве дома подорожали всего на 18%.

Однако, наибольший рост цен на дома был зафиксирован в Алтайском и Дагестанском регионах — там стоимость жилых объектов выросла соответственно на 59% и 35%, пишет regions.ru.

Примечательно, что в Подмосковье также наблюдался значительный рост цен. Например, в Чувашии цены поднялись на 34%, а в Челябинской области — на 31%. Кировская, Смоленская и Тамбовская области также отметились ростом цен на дома на уровне 30%. В целом по России средний рост цен составил 18%.

Однако, в трех регионах наблюдалось падение стоимости частных домов. В Ненецком автономном округе она снизилась на 1,5%, в Еврейском автономном округе — на 3%. Самое значительное падение цен произошло в Магаданской области, где стоимость домов упала на 8%.

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