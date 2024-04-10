Подмосковные частные дома подорожали за год на 25 процентов

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Однако, наибольший рост цен на дома был зафиксирован в Алтайском и Дагестанском регионах — там стоимость жилых объектов выросла соответственно на 59% и 35%, пишет regions.ru.
Примечательно, что в Подмосковье также наблюдался значительный рост цен. Например, в Чувашии цены поднялись на 34%, а в Челябинской области — на 31%. Кировская, Смоленская и Тамбовская области также отметились ростом цен на дома на уровне 30%. В целом по России средний рост цен составил 18%.
Однако, в трех регионах наблюдалось падение стоимости частных домов. В Ненецком автономном округе она снизилась на 1,5%, в Еврейском автономном округе — на 3%. Самое значительное падение цен произошло в Магаданской области, где стоимость домов упала на 8%.