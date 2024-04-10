Подмосковные частные дома подорожали за год на 25 процентов

Согласно исследованию портала «Мир квартир», средняя цена на частные дома в Московской области в прошлом году выросла на 25%. Этот показатель значительно превышает средний рост цен по всей России. В Москве дома подорожали всего на 18%.