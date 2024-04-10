Погиб после месяца в зоне СВО. В Прикамье простятся с 35-летним военным

Администрация Кудымкарского округа рассказала о гибели на СВО 35-летнего Михаила Епишина. Мужчина родился 2 июля 1988 года в Кудымкаре, после девяти классов поступил в СПТУ № 44 в Кудымкаре, затем отучился в Торговом государственном колледже в Перми. После колледжа отслужил в армии. Затем получил высшее образование в ГОУ ВПО «УДгУ», работал в «Леруа Мерлен» в Перми.