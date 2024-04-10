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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

В Прикамье простятся с военным, погибшим на СВО спустя месяц после отправки

Погиб после месяца в зоне СВО. В Прикамье простятся с 35-летним военным

10 апреля 2024, 07:09
Фото: 1MI

В Прикамье простятся с военным, погибшим на СВО спустя месяц после отправки

Похороны мужчины состоятся 11 апреля.

Администрация Кудымкарского округа рассказала о гибели на СВО 35-летнего Михаила Епишина. Мужчина родился 2 июля 1988 года в Кудымкаре, после девяти классов поступил в СПТУ № 44 в Кудымкаре, затем отучился в Торговом государственном колледже в Перми. После колледжа отслужил в армии. Затем получил высшее образование в ГОУ ВПО «УДгУ», работал в «Леруа Мерлен» в Перми.

На спецоперацию Епишин отправился по контракту в январе 2024 года. В феврале был убит. Прощание с мужчиной пройдет утром 11 апреля в Кудымкаре.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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