Политолог раскрыл, ждать ли мобилизации в мае

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
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Updated Сегодня, 17:37
Политолог указал на статистику набора контрактников в ряды Министерства обороны. Ежемесячно примерно 30 тысяч человек заключает контракты с военными ведомствами. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что планов по мобилизации в ближайшем будущем нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кортунов также отметил, что официальные источники в России сообщают, что ситуация на СВО (ситуация на передовой) находится под контролем и не представляет угрозы.