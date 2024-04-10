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Политолог раскрыл, ждать ли мобилизации в мае

10 апреля 2024, 17:37
Слухи о возможной мобилизации в мае вызвали тревогу среди россиян. Однако, по словам политолога Андрея Кортунова, нет оснований верить этой информации. Официальное руководство России заявило, что в настоящее время мобилизация не планируется.

Политолог указал на статистику набора контрактников в ряды Министерства обороны. Ежемесячно примерно 30 тысяч человек заключает контракты с военными ведомствами. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что планов по мобилизации в ближайшем будущем нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кортунов также отметил, что официальные источники в России сообщают, что ситуация на СВО (ситуация на передовой) находится под контролем и не представляет угрозы.

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