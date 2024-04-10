Политолог раскрыл, ждать ли мобилизации в мае

Политолог указал на статистику набора контрактников в ряды Министерства обороны. Ежемесячно примерно 30 тысяч человек заключает контракты с военными ведомствами. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что планов по мобилизации в ближайшем будущем нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».