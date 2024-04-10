Посетители МФЦ Прикамья смогут пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга

Чтобы стать потенциальным донором, нужно сдать буккальный тест — мазок из полости рта с помощью ватных палочек. С момента последнего приема пищи, питья и чистки зубов должно пройти не менее одного часа. Для включения в регистр можно всем желающим в возрасте от 18 до 45 лет включительно без хронических заболеваний. С собой нужно иметь данные паспорта и СНИЛС.