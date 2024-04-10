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Updated Сегодня, 10:47

Посетители МФЦ Прикамья смогут пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга

Посетители МФЦ Прикамья смогут пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга

10 апреля 2024, 10:45
Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края
В апреле в четырех региональных отделениях «Мои Документы» пройдет акция «Донорство ума».

В преддверии Национального дня донора, с 17 по 25 апреля, в МФЦ Пермского края состоится акция «Донорство ума». Она организована при поддержке благотворительного фонда «Дедморозим». Посетители МФЦ смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга и спасти жизни своих генетическим близнецам.

Чтобы стать потенциальным донором, нужно сдать буккальный тест — мазок из полости рта с помощью ватных палочек. С момента последнего приема пищи, питья и чистки зубов должно пройти не менее одного часа. Для включения в регистр можно всем желающим в возрасте от 18 до 45 лет включительно без хронических заболеваний. С собой нужно иметь данные паспорта и СНИЛС.

Представители фонда «Дедморозим» будут ждать желающих вступить в регистр доноров:

  • 17 апреля с 14:00 до 18:00 в филиале «Центральный-2» (Пермь, ул. Куйбышева, 9);
  • 18 апреля с 14:00 до 19:00 в филиале «Кунгурский» (Кунгур, ул. Советская, 26);
  • 25 апреля с 10:00 до 13:00 в филиале «Соликамский-2» (Соликамск, ул. Северная, 53);
  • 25 апреля с 15:00 до 18:00 в филиале «Березниковский-2» (Березники, ул. Мира, 30).
Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края

Пересадка костного мозга является одним из наиболее эффективных методов лечения при онкологических заболеваниях крови. Для успешной трансплантации необходима генетическая совместимость донора и реципиента по гену совместимости тканей. Если больному раком понадобится пересадка здоровых кроветворных клеток, то врачи будут искать подходящего донора в регистре.

Марина Коровникова, координатор донорских акций фонда «Дедморозим»:

— Совпадение по генотипу происходит очень редко — примерно 1 к 10 тысячам. Поэтому так важно, чтобы в регистре состояло как можно больше потенциальных доноров. Если произойдет генетическое совпадение с реципиентом, то потенциальному донору позвонят из регистра и предложат стать реальным донором.

Всего в Национальном регистре находится менее 1% населения всей России, в Пермском крае в него вступили более 6,5 тыс. жителей.

Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:

— К сожалению, далеко не все больные встречают подходящего донора, так как вероятность очень мала. Кроме того, с донорством костного мозга связано много мифов и страхов. Поэтому так важно, чтобы в регистре было как можно больше людей, ведь за каждым таким совпадением может стоять чья-то жизнь.

Проект «Донорство ума» был создан некоммерческим благотворительным фондом «Дедморозим» в 2015 году. Жители Прикамья, включенные в Национальный регистр доноров костного мозга, уже неоднократно спасали жизни пациентов с онкологией. Узнать больше о донорстве костного мозга и противопоказаниях можно на сайте «Дедморозим».

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