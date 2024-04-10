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Психолог: нужно ужесточить требования к детским аниматорам в Подмосковье

10 апреля 2024, 16:34
Психолог Яна Корнилова из Пушкино предложила ввести дополнительные проверки для аниматоров, работающих с детьми в Подмосковье. Она подняла этот вопрос после того, как в Москве одна девочка получила сотрясение мозга во время конкурса в детской комнате.

По словам эксперта, столичный аниматор явно не был готов к игре с детьми, иначе он не провел игру в неподготовленном месте. Яна Корнилова считает, что вина за травму девочки лежит на работнице детской комнаты. Чтобы предотвратить такие происшествия в Московской области, психолог предложила проверять сотрудников детских заведений на их способность удерживать внимание детей, пишет regions.ru.

Эксперт привела примеры таких проверок, например, просить аниматоров запомнить детали на картинке или следить за движущимся предметом. С помощью таких тестов можно выявить самых невнимательных кандидатов, которые не подходят для работы с детьми. По мнению психолога, в Подмосковье также следует ужесточить требования к отбору аниматоров.

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