Психолог: нужно ужесточить требования к детским аниматорам в Подмосковье

Психолог Яна Корнилова из Пушкино предложила ввести дополнительные проверки для аниматоров, работающих с детьми в Подмосковье. Она подняла этот вопрос после того, как в Москве одна девочка получила сотрясение мозга во время конкурса в детской комнате.