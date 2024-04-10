Психолог: нужно ужесточить требования к детским аниматорам в Подмосковье

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По словам эксперта, столичный аниматор явно не был готов к игре с детьми, иначе он не провел игру в неподготовленном месте. Яна Корнилова считает, что вина за травму девочки лежит на работнице детской комнаты. Чтобы предотвратить такие происшествия в Московской области, психолог предложила проверять сотрудников детских заведений на их способность удерживать внимание детей, пишет regions.ru.
Эксперт привела примеры таких проверок, например, просить аниматоров запомнить детали на картинке или следить за движущимся предметом. С помощью таких тестов можно выявить самых невнимательных кандидатов, которые не подходят для работы с детьми. По мнению психолога, в Подмосковье также следует ужесточить требования к отбору аниматоров.