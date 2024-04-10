Пять рецептов куличей на Пасху, которые можно попробовать пермякам

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Вам понадобится:
Смешайте большую часть муки с молоком, залейте дрожжами, разведенными в молоке, размешайте и поставьте в теплое место. Когда опара поднимется, добавьте яичные желтки, растертые со стаканом сахара и двумя стаканами молока. Затем добавьте соль и немного муки, чтобы тесто стало достаточно густым, сообщает сетевое издание «Правмир». Замесите тесто и снова дайте ему подняться.
После этого выбейте тесто, заполните им половину формы для выпечки и дайте подняться. Затем можно выпекать кулич.
Для приготовления нужны:
Вскипятите полстакана молока и, пока оно кипит, всыпьте 100 г муки, быстро размешайте до получения эластичной массы. В это же время разведите дрожжи в половине стакана теплого молока, смешайте со 100 г муки и оставьте на 10 минут. Затем соедините две смеси, накройте и оставьте тесто подниматься на один час.
Пока тесто поднимается, возьмите желтки, сахар и соль, размешайте и взбейте в однородную массу. Добавьте их в дрожжевую смесь, высыпьте в нее 750 г муки, вымесите тесто, добавив небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло. Оставьте его подниматься на два часа и дайте вторично подняться.
После очередного подъема теста опустите его до изначального положения, добавьте две трети стакана изюма, предварительно обваляв в муке, и дайте подойти в третий раз. Вылейте тесто в форму и выпекайте в течение 45 минут.
Список ингредиентов:
Полтора стакана муки залейте полутора стаканами горячего молока и хорошенько размешайте. Когда смесь остынет, влейте дрожжи и дайте подняться. Затем разотрите желтки добела с сахаром, взбейте белки в пену, положите все вместе в тесто и снова дайте ему подняться.
После этого влейте растопленное масло, всыпьте остальную муку, выбейте тесто, положите его в форму, смазанную маслом изнутри. Дайте тесту подняться и ставьте в духовку.
Для приготовления этого рецепта нужны:
Кроме того, для глазури подготовьте:
Разведите дрожжи примерно в одном стакане теплой воды, добавьте муку, замесите тесто и поставьте в теплое место на два часа. Когда тесто поднимется, еще раз вымесите его. Отделите белки от желтков, взбейте белки, а желтки разотрите с сахаром. Натрите шоколад на мелкой терке и отожмите сок лимона.
Затем добавьте в тесто желтки с сахаром, миндаль, шоколадную крошку, вино и ром, а также лимонный сок, апельсиновые цукаты, корицу и гвоздику. Перемешайте всю массу, влейте взбитые белки. Смажьте форму для выпечки или алюминиевую кастрюлю сливочным маслом, выложите тесто так, чтобы оно не дошло до краев посуды. Затем поставьте форму в разогретую духовку и оставьте выпекать на 60-90 минут. Для глазури нужно взбить охлажденные белки миксером, добавить сахар и какао, а также тщательно все перемешать. Смажьте готовый кулич глазурью.
Вам понадобится:
Разведите дрожжи и половину муки в слегка подогретых сливках. Поставьте опару в теплое место. Затем разотрите желтки с сахаром, соедините их с растертым маслом. Переберите, вымойте и обсушите изюм. Затем смешайте готовое тесто с желтками с маслом, изюмом и нарезанными цукатами. Размешайте массу, всыпьте соль, остатки муки и ванильный сахар.
Вымесите тесто на столе, уложите его в фаянсовую посуду и поставьте в тепло на 60-80 минут до тех пор, пока масса не увеличится в два раза в объеме. Снова выбейте тесто на столе и уберите в тепло. Из готового теста сформируйте булочки и положите каждую из них в отдельную, смазанную маслом, форму с высокими стенками. Тесто в форме должно занимать треть по высоте стенок. Вновь поставьте формы в теплое место еще на 60-80 минут. Выпекайте куличи при температуре 200-220 градусов в течение часа. Когда верх кулича потемнеет, накройте его кружочком сырой бумаги.
Готовый кулич нужно аккуратно выложить на мягкую подстилку и смазать сверху тонким слоем глазури. Оставшуюся глазурь выдавить сверху и украсить готовую выпечку.