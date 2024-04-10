Пять рецептов куличей на Пасху, которые можно попробовать пермякам

Вымесите тесто на столе, уложите его в фаянсовую посуду и поставьте в тепло на 60-80 минут до тех пор, пока масса не увеличится в два раза в объеме. Снова выбейте тесто на столе и уберите в тепло. Из готового теста сформируйте булочки и положите каждую из них в отдельную, смазанную маслом, форму с высокими стенками. Тесто в форме должно занимать треть по высоте стенок. Вновь поставьте формы в теплое место еще на 60-80 минут. Выпекайте куличи при температуре 200-220 градусов в течение часа. Когда верх кулича потемнеет, накройте его кружочком сырой бумаги.