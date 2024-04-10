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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Простые рецепты куличей на Пасху в 2024 году

Пять рецептов куличей на Пасху, которые можно попробовать пермякам

10 апреля 2024, 12:13
Фото: ideogram.ai

Простые рецепты куличей на Пасху в 2024 году

В 2024 году праздник Пасхи отмечается 5 мая. Традиционное лакомство кулич можно купить в магазине или самим приготовить дома — делимся рецептами.

Обыкновенный кулич

Вам понадобится:

  • 7 стаканов муки;
  • полстакана молока;
  • 100 г дрожжей;
  • 20 яичных желтков;
  • 1 стакан сахара;
  • 2 стакана растопленного масла;
  • соль по вкусу.

Смешайте большую часть муки с молоком, залейте дрожжами, разведенными в молоке, размешайте и поставьте в теплое место. Когда опара поднимется, добавьте яичные желтки, растертые со стаканом сахара и двумя стаканами молока. Затем добавьте соль и немного муки, чтобы тесто стало достаточно густым, сообщает сетевое издание «Правмир». Замесите тесто и снова дайте ему подняться.

После этого выбейте тесто, заполните им половину формы для выпечки и дайте подняться. Затем можно выпекать кулич.

Домашний кулич

Для приготовления нужны:

  • 1 кг муки;
  • 50 г дрожжей;
  • 1,5 стакана молока;
  • 10 яичных желтков;
  • 3 белка;
  • 250 г сахара;
  • 200 г сливочного масла;
  • 100 г изюма;
  • 3 чайных лодки ванильного сахара или ванилина;
  • немного соли.

Вскипятите полстакана молока и, пока оно кипит, всыпьте 100 г муки, быстро размешайте до получения эластичной массы. В это же время разведите дрожжи в половине стакана теплого молока, смешайте со 100 г муки и оставьте на 10 минут. Затем соедините две смеси, накройте и оставьте тесто подниматься на один час.

Пока тесто поднимается, возьмите желтки, сахар и соль, размешайте и взбейте в однородную массу. Добавьте их в дрожжевую смесь, высыпьте в нее 750 г муки, вымесите тесто, добавив небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло. Оставьте его подниматься на два часа и дайте вторично подняться.

После очередного подъема теста опустите его до изначального положения, добавьте две трети стакана изюма, предварительно обваляв в муке, и дайте подойти в третий раз. Вылейте тесто в форму и выпекайте в течение 45 минут.

Фото: ideogram.ai

Заварной кулич

Список ингредиентов:

  • 9 стаканов муки;
  • 50 г свежих прессованных дрожжей;
  • 10 яиц;
  • полстакана сахара;
  • ¾ стакана топленого масла;
  • 1,5 стакана молока;
  • соль по вкусу.

Полтора стакана муки залейте полутора стаканами горячего молока и хорошенько размешайте. Когда смесь остынет, влейте дрожжи и дайте подняться. Затем разотрите желтки добела с сахаром, взбейте белки в пену, положите все вместе в тесто и снова дайте ему подняться.

После этого влейте растопленное масло, всыпьте остальную муку, выбейте тесто, положите его в форму, смазанную маслом изнутри. Дайте тесту подняться и ставьте в духовку.

Шоколадно-лимонный кулич

Для приготовления этого рецепта нужны:

  • 2,5 стакана муки;
  • 2 пакетика сухих дрожжей;
  • 8 яиц;
  • стакан сахара;
  • стакан измельченного миндаля;
  • плитка горького шоколада;
  • полстакана рома или коньяка;
  • полстакана красного сухого вина;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • полстакана апельсиновых цукатов;
  • лимон;
  • молотая корица;
  • половина чайной ложки молотой гвоздики.

Кроме того, для глазури подготовьте:

  • 3 столовые ложки какао-порошка;
  • 3 яичных белка;
  • полстакана сахара.

Разведите дрожжи примерно в одном стакане теплой воды, добавьте муку, замесите тесто и поставьте в теплое место на два часа. Когда тесто поднимется, еще раз вымесите его. Отделите белки от желтков, взбейте белки, а желтки разотрите с сахаром. Натрите шоколад на мелкой терке и отожмите сок лимона.

Затем добавьте в тесто желтки с сахаром, миндаль, шоколадную крошку, вино и ром, а также лимонный сок, апельсиновые цукаты, корицу и гвоздику. Перемешайте всю массу, влейте взбитые белки. Смажьте форму для выпечки или алюминиевую кастрюлю сливочным маслом, выложите тесто так, чтобы оно не дошло до краев посуды. Затем поставьте форму в разогретую духовку и оставьте выпекать на 60-90 минут. Для глазури нужно взбить охлажденные белки миксером, добавить сахар и какао, а также тщательно все перемешать. Смажьте готовый кулич глазурью.

Фото: ideogram.ai

Кулич на сливках

Вам понадобится:

  • пять стаканов пшеничной муки;
  • 100 г свежих дрожжей;
  • 1,5 стакана сливок;
  • 250 г сливочного масла;
  • 8 желтков;
  • стакан сахара;
  • полстакана очищенного миндаля;
  • полстакана изюма;
  • полстакана порошка ванильного сахара;
  • полстакана цукатов;
  • чайная ложка соли.

Разведите дрожжи и половину муки в слегка подогретых сливках. Поставьте опару в теплое место. Затем разотрите желтки с сахаром, соедините их с растертым маслом. Переберите, вымойте и обсушите изюм. Затем смешайте готовое тесто с желтками с маслом, изюмом и нарезанными цукатами. Размешайте массу, всыпьте соль, остатки муки и ванильный сахар.

Вымесите тесто на столе, уложите его в фаянсовую посуду и поставьте в тепло на 60-80 минут до тех пор, пока масса не увеличится в два раза в объеме. Снова выбейте тесто на столе и уберите в тепло. Из готового теста сформируйте булочки и положите каждую из них в отдельную, смазанную маслом, форму с высокими стенками. Тесто в форме должно занимать треть по высоте стенок. Вновь поставьте формы в теплое место еще на 60-80 минут. Выпекайте куличи при температуре 200-220 градусов в течение часа. Когда верх кулича потемнеет, накройте его кружочком сырой бумаги.

Готовый кулич нужно аккуратно выложить на мягкую подстилку и смазать сверху тонким слоем глазури. Оставшуюся глазурь выдавить сверху и украсить готовую выпечку.

#Общество#Пермь#Пасха#Рецепты#Кулинария
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