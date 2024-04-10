РЭО перечислил ведущие источники информации для федеральной системы экомониторинга

Во ФГИС «Экомониторинг» включат сведения о состоянии и загрязнении всех компонентов природной среды, включая факты наличия радиационных загрязнений, источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращение с отходами производства и потребления. Кроме того, в системе будет прописана информация о мероприятиях по сокращению негативного влияния на природу, оценке воздействия на окружающую среду, состоянии экосистемы озера Байкал и прочие отраслевые данные. Новым видом сведений, учитываемым во ФГИС «Экомониторинг», выступят данные о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты.