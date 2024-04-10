РЭО перечислил ведущие источники информации для федеральной системы экомониторинга

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев пообещал, что в течение этого года будет учреждена первая очередь системы, приоритетной задачей которой выступит всестороннее и оперативное информирование органов госвласти и местного самоуправления, общественных структур и НКО, юрлиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц о состоянии экосистем. Как сообщает 56orb.ru, сведения планируют собирать благодаря десяти разноплановым источникам.
Поставлять такие данные намерены десять органов исполнительной власти РФ, исполнительные органы субъектов России, органы местного самоуправления, компании и частные лица. В том числе речь идет о Минприроды РФ, Минсельхозе, Росводресурсах, Роснедрах, Росреестре, Росгидромете, Росрыболовстве, Росприроднадзоре, Росстате, Рослесхозе.
Во ФГИС «Экомониторинг» включат сведения о состоянии и загрязнении всех компонентов природной среды, включая факты наличия радиационных загрязнений, источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращение с отходами производства и потребления. Кроме того, в системе будет прописана информация о мероприятиях по сокращению негативного влияния на природу, оценке воздействия на окружающую среду, состоянии экосистемы озера Байкал и прочие отраслевые данные. Новым видом сведений, учитываемым во ФГИС «Экомониторинг», выступят данные о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты.
По словам замглавы РЭО по цифровизации Алексея Бурова, оператор будет контролировать непрерывную эксплуатацию такой системы, следить за соблюдением информационной безопасности, сохранности и неизменности информации из баз данных при ее обмене и обработке.