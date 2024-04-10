Российские школьники поедут в Китай на Международную олимпиаду по химии

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Имена юных химиков стали известны после заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии среди школьников. По решению жюри, представлять российскую сборную в этом году будут 8 одинадцатиклассников (Тимур Ахмедов, Демид Иванов, Алексей Михеев, Михаил Перельман, Александра Ромашова, Вадим Харисов, Алексей Шарпило, Расул Эфендиев) и два десятиклассника (Владимир Елистратов, Виктор Демидов). Основная часть участников из столицы, двое из республики Татарстан и по одному школьнику из Нижегородской области, Башкирии, Алтайского края и Новосибирской области.
Каждый из них стал победителем и призёром Всероссийской олимпиады. Эти ребята и представят Россию на 58-й Международной Менделеевской олимпиаде, которая пройдёт с 22 по 26 апреля в китайском Шеньчжене.
Менделеевская олимпиада школьников по химии — это флагманский международный проект МГУ имени М. В. Ломоносова и Фонда Мельниченко в сфере развития научных талантов. Планируется, что в этом году число участников из 28 стран мира превысит 200 человек. Это будет рекордное количество юных исследователей за всю историю олимпиады. Помимо традиционных стран-участниц из СНГ, на мероприятие прибудут сборные Австрии, Бразилии, Венгрии, Хорватии, ОАЭ, Индии, Китая и Кубы.
Сопредседателями оргкомитета олимпиады стали вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков, генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва и ректор Университета МГУ-ППИ в Шеньчжене Ли Хэчжан. В состав жюри войдут ведущие учёные со всего мира, именно они и подготовят задачи для юных исследователей.
Фонд Мельниченко поддерживает Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии начиная с 2017 года. Тогда основатель Фонда и ряда крупных российских компаний, среди которых «ЕвроХим» и СУЭК, Андрей Мельниченко принял решение системно участвовать в организации олимпиады, поскольку она открывает путь в будущее для талантливых школьников, углубленно изучающих химию.
Абсолютного победителя олимпиады Фонд Мельниченко награждает премией имени академика Валерия Лунина в размере два миллиона рублей. Премия была учреждена в 2020 году.