Российские школьники поедут в Китай на Международную олимпиаду по химии

Менделеевская олимпиада школьников по химии — это флагманский международный проект МГУ имени М. В. Ломоносова и Фонда Мельниченко в сфере развития научных талантов. Планируется, что в этом году число участников из 28 стран мира превысит 200 человек. Это будет рекордное количество юных исследователей за всю историю олимпиады. Помимо традиционных стран-участниц из СНГ, на мероприятие прибудут сборные Австрии, Бразилии, Венгрии, Хорватии, ОАЭ, Индии, Китая и Кубы.