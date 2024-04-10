Рубят Сад соловьев! Что происходит?

Собственник пытается добиться перевода участков в Саду Соловьёв из зоны парков в зону застройки. И ему в этом периодически отказывают. Так, в феврале 2024 года с предложением к комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, подзону Ц-2 на участки в садоводческом кооперативе №1 «Искра» в Мотовилихинском районе города Перми обратились частные лица. Речь идет о 35 земельных участках, общей площадью порядка 46 165 кв. м. Кооператив расположен не далеко от стадиона «Трудовые резервы», на значительной части территории сейчас находится Сад соловьев, где местные жители и активисты обустроили место для прогулок, общения с природой и медитаций.



Ознакомившись с материалами, члены комиссии единогласно проголосовали против смены зонирования. Ранее от заявителей уже поступало предложение о смене зонирования, однако они получили отказ. Инициаторы оспорили отказ в суде, поэтому комиссия рассмотрела вопрос повторно. Но недостающие документы заявители так и не представили, и комиссия повторно отказала в смене зонирования.



Согласно Генеральному плану, данные земельные участки расположены в функциональной зоне общественной и рекреационной инфраструктуры. Развитие данных территорий нацелено на сохранение и использование существующего природного ландшафта и создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранение и воспроизводство лесов, обеспечение их рационального использования и в целях проведения досуга, а также развитие существующей и вновь создаваемой социальной инфраструктуры, интегрированной в природный ландшафт.



Собственники пытались оспорить через судебные инстанции установление в Правилах землепользования и застройки территориальной зоны парков (Р-1) в отношении данной территории, однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции решения судов не поддержал и отказал гражданам в удовлетворении заявленных требований. Верховный суд РФ также отказал заявителям в передаче дела в суд кассационной инстанции.



«На примере Сада Соловьев на реке Уинки мы видим, как речные долины довольно быстро можно превратить в комфортные общественные пространства. Благодаря общими усилиями общественников, региональных и городских властей выиграны важные судебные процессы, Сад сохранен и радует пермяков и гостей города. Сюда приходят для тихого отдыха, созерцания природными ландшафтами, проводятся экопросветительские, орнитологические и ботанические мероприятия. Аналогичный подход к благоустройству сейчас реализуется и в рамках проекта „Зеленое кольцо“ в долинах рек Егошихи и Данилихи», — прокомментировал тогда решения судов начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев.