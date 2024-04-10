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В Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг почти метра

Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком

10 апреля 2024, 05:29
Фото: 56orb.ru

В Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг почти метра

Власти просят жителей прибрежных территорий эвакуироваться из домов.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по данным на утро 10 апреля составил почти 9 м— 978 см. Со стороны Орска он наоборот снизился на 24 см — до 904 см, сообщает 56orb.ru. Издание также опубликовало видео, на котором унесло течением скейт-парк.

В Илеке уровень Урала составил 899 см (+4 см), а в Сакмаре около Татарской Каргалы — 813 см при неблагоприятной отметке в 860 см. Более 300 домовладений в Оренбурге подтоплено за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов, пишет ТАСС.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в соцсети «ВКонтакте» сообщил накануне, что жителям домов вдоль рек Урал и Сакмара лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда оренбуржцев просят отключить электричество и перекрыть газ. По словам Паслера, пункты временного размещения организованы в Оренбурге и Оренбургском районе.

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#Происшествия#Общество#Паводок#Половодье#Оренбург
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