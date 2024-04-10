Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по данным на утро 10 апреля составил почти 9 м— 978 см. Со стороны Орска он наоборот снизился на 24 см — до 904 см, сообщает 56orb.ru. Издание также опубликовало видео, на котором унесло течением скейт-парк.
В Илеке уровень Урала составил 899 см (+4 см), а в Сакмаре около Татарской Каргалы — 813 см при неблагоприятной отметке в 860 см. Более 300 домовладений в Оренбурге подтоплено за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов, пишет ТАСС.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в соцсети «ВКонтакте» сообщил накануне, что жителям домов вдоль рек Урал и Сакмара лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда оренбуржцев просят отключить электричество и перекрыть газ. По словам Паслера, пункты временного размещения организованы в Оренбурге и Оренбургском районе.