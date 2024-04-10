Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком

В Илеке уровень Урала составил 899 см (+4 см), а в Сакмаре около Татарской Каргалы — 813 см при неблагоприятной отметке в 860 см. Более 300 домовладений в Оренбурге подтоплено за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов, пишет ТАСС.