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Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожары

Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожары

10 апреля 2024, 09:00
Фото: 1MI
Реальное прогнозирование пожарной обстановки возможно только с заблаговременностью не более пяти дней.

В конце апреля 2024 года территория Чайковского городского округа Пермского края будет подвержена высокому риску возникновения природных пожаров. Об этом сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова на пресс-конференции ведомства.

В следующем месяце, в мае, риски пожарной опасности возрастают на территориях четырех муниципалитетов: Гайнского и Кунгурского муниципальных округов, Чердынского и Чайковского городских округов. В первый летний месяц, в июне, прогнозируется высокий уровень риска лесных пожаров в Гайнском муниципальном округе, Чердынском, Красновишерском и Соликамском городских округах.

В августе в группу высокого риска возникновения пожаров, помимо вышеперечисленных территорий, входят территории Кочевского и Косинского муниципальных округов. Только с наступлением осени уровень риска возникновения возгораний в Прикамье должен снизиться, однако все же сохранится на территориях Гайнского муниципального округа, Чердынского и Краснокамского городских округов .

В мае и июле ожидается наибольшее количество очагов и пожаров с наибольшей площадью возгорания. Северные округа больше всего подвержены риску возникновения лесных пожаров — это Гайнский муниципальный округ, Чердынский и Красновишерский городские округа. Территория Краснокамского округа по-прежнему подвержена большому риску горения торфяных отложений.

При этом, реальное прогнозирование развития пожарной обстановки возможно только с заблаговременностью не более пяти дней.

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