Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожары

В августе в группу высокого риска возникновения пожаров, помимо вышеперечисленных территорий, входят территории Кочевского и Косинского муниципальных округов. Только с наступлением осени уровень риска возникновения возгораний в Прикамье должен снизиться, однако все же сохранится на территориях Гайнского муниципального округа, Чердынского и Краснокамского городских округов .