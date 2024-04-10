Таксисты Перми угрожают «Яндексу» отказом выйти на работу с 22 апреля

По словам собеседника портала, регистрация в качестве самозанятого невыгодна для работников компании. Теперь водителям нужно будет обратиться в Минтранс Прикамья, оформить разрешение на перевозку пассажиров, перед каждой поездкой проходить медицинский осмотр и техосмотр, ставить отметки в путевых листах. «За все это нужно платить, а с чего? Мне придется еще из своего кармана доплачивать», сказал собеседник URA.RU.