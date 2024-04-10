Таксисты Перми угрожают «Яндексу» отказом выйти на работу с 22 апреля

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Перми водители такси «Яндекс» выступили с отказом выйти на линию с 22 апреля. Забастовка связана с новыми правилами приложения, согласно которым все таксисты обязаны получить статус самозанятых. Об этом сообщило издание URA.RU.
По словам собеседника портала, регистрация в качестве самозанятого невыгодна для работников компании. Теперь водителям нужно будет обратиться в Минтранс Прикамья, оформить разрешение на перевозку пассажиров, перед каждой поездкой проходить медицинский осмотр и техосмотр, ставить отметки в путевых листах. «За все это нужно платить, а с чего? Мне придется еще из своего кармана доплачивать», сказал собеседник URA.RU.
Также водители привели в пример то, что сейчас за поездку ценой в 100 рублей на руки они получают 80 рублей. После перехода на новый налоговый режим доход от такой поездки составит всего 20 рублей. При этом, если автомобиль взят в аренду, то таксист не получит ничего.
По данным телеграм-канала «Новости Яндекс Такси для партнёров», до 22 апреля водители «Яндекс.Такси» должны подтвердить свой тип занятости. В случае, если условие будет не выполнено, сервис ограничит водителям доступ к заказам. Теперь таксисты должны быть либо самозанятыми, либо заключить с таксопарком трудовой договор. К проекту подключены все регионы страны.