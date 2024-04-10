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Во время специальной военной операции был убит рядовой из Пермского края

Тело не могли вынести с поля боя. На СВО убили рядового из Пермского края

10 апреля 2024, 05:28
Фото: vk.com/krasnokrug / Midjourney

Во время специальной военной операции был убит рядовой из Пермского края

Прощание с мужчиной пройдет сегодня.

Власти Краснокамского округа рассказали о гибели на СВО рядового Георгия Белянкина — он был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военным пройдет утром 10 апреля в Краснокамске.

Местное издание «Наш город — Краснокамск» уточняет, что матери о гибели сына сообщил его друг еще в начале ноября 2023 года. Мужчина рассказал, что Белянкин погиб у него на глазах — у него была полностью разбита голова, вынести его с поля боя не могли, так как место простреливалось, а российские военные отходили. Официальную информацию из военкомата женщина получила только в апреле 2024 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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