Тело не могли вынести с поля боя. На СВО убили рядового из Пермского края

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Власти Краснокамского округа рассказали о гибели на СВО рядового Георгия Белянкина — он был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военным пройдет утром 10 апреля в Краснокамске.
Местное издание «Наш город — Краснокамск» уточняет, что матери о гибели сына сообщил его друг еще в начале ноября 2023 года. Мужчина рассказал, что Белянкин погиб у него на глазах — у него была полностью разбита голова, вынести его с поля боя не могли, так как место простреливалось, а российские военные отходили. Официальную информацию из военкомата женщина получила только в апреле 2024 года.