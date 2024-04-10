Тело не могли вынести с поля боя. На СВО убили рядового из Пермского края

Местное издание «Наш город — Краснокамск» уточняет, что матери о гибели сына сообщил его друг еще в начале ноября 2023 года. Мужчина рассказал, что Белянкин погиб у него на глазах — у него была полностью разбита голова, вынести его с поля боя не могли, так как место простреливалось, а российские военные отходили. Официальную информацию из военкомата женщина получила только в апреле 2024 года.