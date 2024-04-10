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Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров

Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров

10 апреля 2024, 06:11
Фото: 1MI
Главной рекомендацией МЧС по защите территории от пожара является обустройство минерализованной полосы.

В 2024 году Гайнский муниципальный округ, Чердынский и Соликамский городские округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения лесных пожаров. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Вадим Попов.

«Под пристальным наблюдением у нас все территории, однако северные территории наиболее подвержены лесным пожарам, так как там регистрируется наибольшее количество пожаров. Силы и средства Главного управления находятся в постоянной готовности», — отметил Попов на пресс-конференции ведомства.

Основной рекомендацией по защите населенных пунктов от пожара является опашка территории в соответствии с пунктом 70 Правил противопожарного режима в РФ об обустройстве минерализованной полосы шириной не менее 10 метров.

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#Пермский край#Мчс#Лесные пожары#Пожары#Готовность#Гайнский муниципальный округ#Чердынский городской округ#Соликамский городской округ#Защита от пожара
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