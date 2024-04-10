Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров

«Под пристальным наблюдением у нас все территории, однако северные территории наиболее подвержены лесным пожарам, так как там регистрируется наибольшее количество пожаров. Силы и средства Главного управления находятся в постоянной готовности», — отметил Попов на пресс-конференции ведомства.