Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В 2024 году Гайнский муниципальный округ, Чердынский и Соликамский городские округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения лесных пожаров. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Вадим Попов.
«Под пристальным наблюдением у нас все территории, однако северные территории наиболее подвержены лесным пожарам, так как там регистрируется наибольшее количество пожаров. Силы и средства Главного управления находятся в постоянной готовности», — отметил Попов на пресс-конференции ведомства.
Основной рекомендацией по защите населенных пунктов от пожара является опашка территории в соответствии с пунктом 70 Правил противопожарного режима в РФ об обустройстве минерализованной полосы шириной не менее 10 метров.