Ученые научили нейросеть выявлять рак по медицинским изображениям

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону ученые создали способы применения искусственного интеллекта в онкологии при анализе медицинских изображений, планировании лечения, прогнозировании выживаемости пациентов и синтезе лекарств. По словам инженера-исследователя ЮФУ Елены Варламовой, разработка поможет определять наличие раковых опухолей, что имеет особенно важное значение при быстротекущих формах онкологических заболеваний.
На основе выборки изображений нейросеть научили определять, есть ли раковые опухоли, а при их наличии проводить сегментацию и классификацию раковых клеток. Ученые на основе результатов испытаний разработали компьютерную программу, способную автоматически проводить сегментацию гистопатологических изображений толстого кишечника, а также классифицировать проблемные участки.
Сейчас в ЮФУ проводят эксперимент по получению нанокомпозитов для осуществления технологии рентгеновской фотодинамической терапии — неинвазивного метода лечения глубоко находящихся опухолей. Однако, несмотря на эффективность использования ИИ в медицине, Елена Варламова отмечает и проблемы. Например, во время клинических испытаний некоторые группы населения недостаточно представлены, и для них отсутствует информация. Недостаток данных может привести к ошибочным прогнозам нейросети, что неприемлемо для внедрения в клиническую практику, пишет «Российская газета». ИИ в медицине сейчас применяется только для подтверждения принятого врачом решения.