Ученые научили нейросеть выявлять рак по медицинским изображениям

Сейчас в ЮФУ проводят эксперимент по получению нанокомпозитов для осуществления технологии рентгеновской фотодинамической терапии — неинвазивного метода лечения глубоко находящихся опухолей. Однако, несмотря на эффективность использования ИИ в медицине, Елена Варламова отмечает и проблемы. Например, во время клинических испытаний некоторые группы населения недостаточно представлены, и для них отсутствует информация. Недостаток данных может привести к ошибочным прогнозам нейросети, что неприемлемо для внедрения в клиническую практику, пишет «Российская газета». ИИ в медицине сейчас применяется только для подтверждения принятого врачом решения.