Уровень воды в реках Новокузнецка поднимется

В Новокузнецке сегодня, 10 апреля, ожидается подъем уровня воды в реках. Такие данные опубликовал мэр города Сергей Кузнецов со ссылкой на утренний мониторинг. Однако вода не должна достичь опасных отметок, пишет VSE42.Ru.