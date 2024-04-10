Уровень воды в реках Новокузнецка поднимется

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
В Новокузнецке сегодня, 10 апреля, ожидается подъем уровня воды в реках. Такие данные опубликовал мэр города Сергей Кузнецов со ссылкой на утренний мониторинг. Однако вода не должна достичь опасных отметок, пишет VSE42.Ru.
Единая дежурная диспетчерская служба начинает оповещать горожан. В работе задействуют систему речевого оповещения, СМС-рассылку, автомобили МВД и МЧС, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами. Новокузнечан просят сохранять спокойствие и следить за предупреждениями экстренных служб.