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Уровень воды в реках Новокузнецка поднимется

Уровень воды в реках Новокузнецка поднимется

10 апреля 2024, 04:21
Фото: 1MI
Власти просят горожан сохранять спокойствие.

В Новокузнецке сегодня, 10 апреля, ожидается подъем уровня воды в реках. Такие данные опубликовал мэр города Сергей Кузнецов со ссылкой на утренний мониторинг. Однако вода не должна достичь опасных отметок, пишет VSE42.Ru.

Единая дежурная диспетчерская служба начинает оповещать горожан. В работе задействуют систему речевого оповещения, СМС-рассылку, автомобили МВД и МЧС, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами. Новокузнечан просят сохранять спокойствие и следить за предупреждениями экстренных служб.

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#Общество#Мчс#Половодье
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