В ДТП дороге в Пермском округе погиб пожилой мужчина

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Сегодня, 10 апреля, около 14:00 в ДТП в Пермском округе погиб мужчина. Об этом сообщают краевом ГИБДД.
По автодороги Ванюки-Пыж двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 72-летнего мужчины. На 3 км дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 32-летнего водителя.
В результате автоаварии водитель легкового автомобиля получил смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.