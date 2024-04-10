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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В ДТП дороге в Пермском округе погиб пожилой мужчина

В ДТП дороге в Пермском округе погиб пожилой мужчина

10 апреля 2024, 16:07
Фото: ГИБДД Пермский край
Его «Лада Гранта» столкнулась с КамАЗом.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 10 апреля, около 14:00 в ДТП в Пермском округе погиб мужчина. Об этом сообщают краевом ГИБДД.

По автодороги Ванюки-Пыж двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 72-летнего мужчины. На 3 км дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 32-летнего водителя.

В результате автоаварии водитель легкового автомобиля получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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