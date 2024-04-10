В ДТП дороге в Пермском округе погиб пожилой мужчина

По автодороги Ванюки-Пыж двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 72-летнего мужчины. На 3 км дороги, на перекрестке неравнозначных дорог, водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 32-летнего водителя.