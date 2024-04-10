В горящей квартире в Усть-Качке обнаружен труп мужчины

Во вторник, 9 апреля, в 14:17 в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, который расположен на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. К месту пожара выехали подразделения пожарной охраны 112 и 133 пожарных частей Управления государственной противопожарной службы Пермского края, подведомственных Министерству территориальной безопасности. Прибыли три машины и девять человек личного состава.