В горящей квартире в Усть-Качке обнаружен труп мужчины

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В селе Усть-Качка Пермского округа в горящей квартире был обнаружен труп мужчины. Подробности происшествия сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Во вторник, 9 апреля, в 14:17 в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, который расположен на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. К месту пожара выехали подразделения пожарной охраны 112 и 133 пожарных частей Управления государственной противопожарной службы Пермского края, подведомственных Министерству территориальной безопасности. Прибыли три машины и девять человек личного состава.
На месте пожарными было установлено, что из окна квартиры, которая расположена на втором этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома, идет дым, а приблизительная площадь пожара составляла 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 14:49.
Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина.
В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, причины возникновения пожара устанавливаются.