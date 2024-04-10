В Госдуме прокомментировали данные военкора о мобилизации в России в мае

Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что сейчас также не планируется война с НАТО. Ранее о мобилизации в РФ заявлял президент Украины Владимир Зеленский, по его данным, она начнется 1 июня 2024 года. На это заявление тогда также реагировал Картаполов, утверждая, что это неправда.