В Госдуме прокомментировали данные военкора о мобилизации в России в мае

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В России вновь заговорили о новой волне мобилизации. По данным военкора Владимира Романова, она якобы планируется в мае. Он якобы даже знает, сколько планируется призвать военных, но предпочел не озвучивать цифру. Военкор порекомендовал подготовиться каждому заранее. Романов считает, что новая волна мобилизации не оставит Украине шансов.
Издание RTVI пообщалось по этому поводу с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Он заявил, что мобилизации в мае не будет ни при каких условиях.
«Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках специальной военной операции», — пояснил Картаполов.
Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что сейчас также не планируется война с НАТО. Ранее о мобилизации в РФ заявлял президент Украины Владимир Зеленский, по его данным, она начнется 1 июня 2024 года. На это заявление тогда также реагировал Картаполов, утверждая, что это неправда.
О частичной мобилизации, которая была в РФ осенью 2022 года, власти заранее не предупреждали. Люди, которые были призваны в рамках мобилизации, все еще находятся на СВО.