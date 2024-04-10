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В ходе СВО погиб 36-летний уроженец Березовского округа

В ходе СВО погиб 36-летний уроженец Березовского округа

10 апреля 2024, 09:44
Фото: Администрация Бардымского муниципального округа
Прощание с погибшим состоится 11 апреля в селе Березовка.

В ходе специальной военной операции на Украие погиб уроженец Березовского муниципального округа Пермского края Дмитрий Гладких в возрасте 36 лет. Информация появилась в официальном сообществе муниципалитета.

Родился Дмитрий 15 октября 1987 года в д. Перебор Березовского округа, окончил экономический факультет Российского заочного института текстильной и легкой промышленности по направлению «Экономика и управление предприятием».

В конце октября прошлого года мужчина заключил военный контракт. Спустя месяц после подписания контракта, 25 ноября, Дмитрий погиб при выполнении боевой задачи на территории ДНР в г. Красногоровка.

Церемония прощания пройдет в четверг, 11 апреля в 11:00 у Дома культуры в с. Березовка, ул. Октябрьская, 30. Траурный митинг пройдет в 11:30. Похоронен Дмитрий будет на кладбище в Березовке.

Для жителей д. Перебор администрация округа организует подвоз в Березовку. «Автобус отъезжает от здания МБОУ „Переборская основная общеобразовательная школа“ в 10:20 часов», сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети.


Фото: Дмитрий Гладких во ВКонтакте
#Пермский край#Украина#Днр#Похороны#Погибший#Церемония прощания#Красногоровка
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