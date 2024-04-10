В Красновишерске с ночи горят отходы лесопилки

Сообщение о горении в Красновишерске поступило 10 апреля в 00:25. К месту горения отходов лесопиления на открытой территории по адресу ул. Соликамское Шоссе выезжали силы и средства оперативной группы 27 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления по ГО, ЧС и МПО и ОМВД в количестве шести человек и трех единиц техники.