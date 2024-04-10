properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Красновишерске с ночи горят отходы лесопилки

В Красновишерске с ночи горят отходы лесопилки

10 апреля 2024, 13:51
Фото: телеграм-канал Слуховой анализатор
Огонь охватил площадь в 840 квадратных метров.

В Красновишерске этой ночью загорался свалка отходов лесопилки. Пожарные ликвидируют последствия загорания до сих пор, сообщают в пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о горении в Красновишерске поступило 10 апреля в 00:25. К месту горения отходов лесопиления на открытой территории по адресу ул. Соликамское Шоссе выезжали силы и средства оперативной группы 27 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления по ГО, ЧС и МПО и ОМВД в количестве шести человек и трех единиц техники.

На месте было установлено, что на муниципальных землях администрации Красновишерского городского округа на площади 840 квадратных метров происходит сжигание отходов лесопиления. Угрозы жилому сектору и переходу огня на лесной массив нет.

С 16:30 происходит проливка силами 100 пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны. На месте работают девять человек и четыре единицы техники

Читайте также:
Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожарыВ горящей квартире в Усть-Качке обнаружен труп мужчиныВ Индустриальном районе Перми во время движения загорелся грузовик
#Происшествия#Пожар#Красновишерск
Подпишитесь
О деле узнал в зоне СВО. Экс-замначальника колонии в Прикамье оставили в СИЗО
Сегодня, 10:48
Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком
Сегодня, 08:12
Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона
Сегодня, 10:36
В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя
Сегодня, 09:14
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
Сегодня, 08:08
Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке
Сегодня, 02:00
"