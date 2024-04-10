В Красновишерске с ночи горят отходы лесопилки

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Красновишерске этой ночью загорался свалка отходов лесопилки. Пожарные ликвидируют последствия загорания до сих пор, сообщают в пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о горении в Красновишерске поступило 10 апреля в 00:25. К месту горения отходов лесопиления на открытой территории по адресу ул. Соликамское Шоссе выезжали силы и средства оперативной группы 27 отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления по ГО, ЧС и МПО и ОМВД в количестве шести человек и трех единиц техники.
На месте было установлено, что на муниципальных землях администрации Красновишерского городского округа на площади 840 квадратных метров происходит сжигание отходов лесопиления. Угрозы жилому сектору и переходу огня на лесной массив нет.
С 16:30 происходит проливка силами 100 пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны. На месте работают девять человек и четыре единицы техники