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В Липецке Всеволод Куликов признан виновным в госизмене за поджог аэродрома

10 апреля 2024, 07:44
Всеволод Куликов, 19-летний россиянин, был признан виновным Вторым Западным окружным военным судом в покушении на госизмену, попытке поджога части ВПП военного аэродрома и желании присоединиться к организации «Легион „Свобода России“».*

На суде, который состоялся в Липецке, судья огласил приговор, по которому Всеволоду Алексеевичу Куликову назначено девять лет лишения свободы. Также ему будет ограничена свобода на год без штрафа. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, пишет RT.

Отмечается, что данный приговор может быть обжалован в заданные сроки.

* «Легион „Свобода России“ — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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