В Липецке Всеволод Куликов признан виновным в госизмене за поджог аэродрома

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На суде, который состоялся в Липецке, судья огласил приговор, по которому Всеволоду Алексеевичу Куликову назначено девять лет лишения свободы. Также ему будет ограничена свобода на год без штрафа. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, пишет RT.
Отмечается, что данный приговор может быть обжалован в заданные сроки.
* «Легион „Свобода России“ — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.