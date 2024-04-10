В Липецке Всеволод Куликов признан виновным в госизмене за поджог аэродрома

На суде, который состоялся в Липецке, судья огласил приговор, по которому Всеволоду Алексеевичу Куликову назначено девять лет лишения свободы. Также ему будет ограничена свобода на год без штрафа. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, пишет RT.