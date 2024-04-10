В Москве прошли Дни пермского кино. 19 фильмов представили столичному зрителю

Пермская кинокомиссия представила киноальманах «Молотов коктейль» (12+) — цикл фильмов, которые художественно осмысляют и визуализируют устные городские легенды Перми. Другой документальный киноальманах «Вернувшийся домой» (6+) рассказал о пермяках, которые вернулись из других городов назад в Пермь. Пермская киностудия «Новый Курс» представила ретроспективу своих лучших фильмов, получивших награды российских и международных кинофестивалей.