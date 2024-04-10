В Москве прошли Дни пермского кино. 19 фильмов представили столичному зрителю

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
С 5 по 7 апреля в Белом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве прошли Дни пермского кино, представившие архивные и современные фильмы от пермских режиссеров и ленты, снятые о Пермском крае столичными командами.
Неделя стартовала с легендарной ленты «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», снятой более чем полвека назад Константином Березовским. Это единственный художественный фильм, созданный Пермской студией телевидения.
В программу «Дней» вошел кинохит «Сердце Пармы» (16+), ленты «Семейный портрет» (16+) Валерия Тимощенко и Павла Печёнкина, «Ждите курьера» (18+) Алексея Романова, «Воспоминания о городе М» (12+) Бориса Караджева, «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» (12+) Павла Печёнкина и другие фильмы.
Столичного зрителя, по признанию художественного руководителя «Пермской синематеки» Павла Печенкина, трудно чем-то поразить.
«Тем не менее, зрители, собравшиеся в зале, были удивлены высоким качеством представленных работ, формулировками на обсуждениях после трансляций. Можно точно сказать, неделя пермского кино удалась. Огромное спасибо Центральному дому кинематографистов за такую возможность. Можно отметить, что „первый блин вышел не комом“. А в дальнейшем мы постараемся сделать это мероприятие традиционным, больше внимания уделять рекламному продвижению», — рассказал режиссер.
По словам Директора Центрального Дома кинематографистов Екатерины Головня, Пермь — это кузница кадров документального, а на сегодняшний день и игрового кино.
«В течение трех дней московский зритель имел уникальную возможность погрузиться в атмосферу пермского кино, побольше узнать о культуре коренных народов, традициях и уникальных фактах, связанных с Пермским краем», — резюмировала итоги генеральный директор Пермской синематеки Ирина Ясырева.
Пермская кинокомиссия представила киноальманах «Молотов коктейль» (12+) — цикл фильмов, которые художественно осмысляют и визуализируют устные городские легенды Перми. Другой документальный киноальманах «Вернувшийся домой» (6+) рассказал о пермяках, которые вернулись из других городов назад в Пермь. Пермская киностудия «Новый Курс» представила ретроспективу своих лучших фильмов, получивших награды российских и международных кинофестивалей.